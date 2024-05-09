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Теперь будет полностью запрещено: пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет огромный сюрприз с 9 мая

Пенсионеры теперь будут получать новую льготу после достижения семидесяти лет, но превышение установленного лимита будет запрещено.

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Пенсионеры теперь будут получать новую льготу после достижения семидесяти лет, но превышение установленного лимита будет запрещено. Пенсионный эксперт Анастасия Киреева объявила об этом нововведении.

Согласно ее словам, у пожилых граждан будет увеличена фиксированная выплата к пенсии вдвое, что станет приятным сюрпризом для тех, кто достиг высокого возраста. Государство продолжает поддерживать пожилых людей, включая тех, кто близок к восьмидесяти или даже девяностым годам. Например, 80-летние пенсионеры получат удвоенную фиксированную выплату.

Льготы от властей начнут действовать уже с 70 лет. Во многих регионах доступны программы, помогающие оплатить коммунальные услуги, включая капитальный ремонт жилья. После достижения семидесяти лет, пенсионеры смогут оплачивать только половину стоимости таких услуг, а с восемидесяти лет скидка увеличится до 100%.

Однако, для получения льготы нужно соответствовать определенным условиям. Киреева отмечает, что помощь чаще всего предоставляется одиноким пенсионерам без источника дохода или семьям, где такие люди преобладают. Льгота начисляется по определенному стандарту жилья.

В Москве, к примеру, этот стандарт составляет 33 квадратных метра на человека. Если пенсионер проживает в двухкомнатной квартире, льгота начисляется только на определенную площадь, а за остальное придется доплатить. Изменение этих правил не подпадает под компетенцию чиновников.

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