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Теперь будет полностью запрещено: пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет огромный сюрприз с 27 июня

В России вводятся кардинальные изменения в пенсионную систему, которые начнут действовать для граждан, достигших 70 лет.

imghub.ru

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В России вводятся кардинальные изменения в пенсионную систему, которые начнут действовать для граждан, достигших 70 лет.

Эксперт в области пенсионного обеспечения Анастасия Киреева поделилась ключевыми деталями этих нововведений, нацеленных на улучшение условий жизни старшего поколения.

Согласно обновлённым правилам, пенсионеры, достигшие 70-летия, получат возможность удвоения фиксированной части своей пенсии. Эта мера призвана улучшить финансовое состояние пожилых людей, в том числе тех, кто отметил 80 и даже 90 лет.

Дополнительно, с 70 лет пенсионеры смогут воспользоваться 50% скидкой на оплату коммунальных услуг, включая капитальный ремонт. По достижении 80 лет эта льгота увеличивается до полного освобождения от оплаты указанных услуг.

Однако для получения этих преимуществ необходимо соответствовать определённым критериям. Льготы чаще всего предназначены для одиноких пенсионеров или семей, где пенсионеры являются основными получателями поддержки. В Москве, например, размер льгот зависит от площади жилья — предусмотрено 33 квадратных метра на человека. Это означает, что льгота распространяется только на установленный стандарт площади, и за превышение придется доплачивать.

Такие новшества представляют собой значительный шаг в направлении укрепления социальной поддержки пожилых людей, стимулируя при этом более справедливое распределение государственной помощи, как отмечает источник ngnovoros.

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