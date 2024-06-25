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Теперь будет полностью запрещено: пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет огромный сюрприз с 25 июня

Недавно были анонсированы значительные изменения в пенсионной системе, которые начнут действовать для россиян после достижения ими 70-летнего возраста.

imghub.ru

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Недавно были анонсированы значительные изменения в пенсионной системе, которые начнут действовать для россиян после достижения ими 70-летнего возраста.

Эксперт по пенсионным вопросам Анастасия Киреева поделилась подробностями нововведений, которые предоставят дополнительную поддержку пожилым гражданам.

Согласно новому положению, пенсионеры смогут воспользоваться увеличением фиксированной выплаты к пенсии, которая удвоится для тех, кто достиг 70 лет. Это нововведение направлено на улучшение финансового положения старшего поколения, в том числе для лиц, достигших 80 и даже 90 лет.

Кроме того, введены дополнительные льготы, которые помогут пенсионерам снизить расходы на жизнеобеспечение. Например, начиная с 70 лет, граждане могут рассчитывать на скидку в 50% при оплате коммунальных услуг, включая капитальный ремонт. После достижения 80 лет этот показатель увеличивается до 100%, что означает полное освобождение от оплаты данных услуг.

Однако, чтобы воспользоваться данными льготами, необходимо соответствовать определённым условиям. Чаще всего, поддержка предоставляется одиноким пенсионерам или семьям, где такие лица являются основными получателями. В Москве, к примеру, льготы начисляются исходя из стандарта площади жилья — 33 метра в квадрате на одного человека. Это означает, что пенсионер, проживающий в более просторном жилье, получит льготу только на часть площади, а за остальное придется доплатить.

Таким образом, новые правила являются шагом к укреплению социальной поддержки старшего поколения, одновременно стимулируя более справедливое распределение государственной помощи, о чем сообщает ngnovoros.

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