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Теперь будет полностью запрещено: пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет огромный сюрприз с 18 июня

В ответ на возрастающие потребности старшего поколения, российские власти анонсировали значительные изменения в системе пенсионных льгот, начиная с достижения гражданами 70-летнего возраста.

dzen.ru

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В ответ на возрастающие потребности старшего поколения, российские власти анонсировали значительные изменения в системе пенсионных льгот, начиная с достижения гражданами 70-летнего возраста.

Согласно новым правилам, обозначенным пенсионным экспертом, пожилые люди теперь будут иметь право на удвоение фиксированной выплаты к пенсии. Это нововведение является частью усилий государства по поддержке граждан старшего возраста, включая тех, кто перешагнул восьмидесятилетний рубеж.

Введение данной льготы начнется с 70 лет, и она будет расширяться с возрастом пенсионера. Однако важно отметить, что льготы применяются исключительно в рамках установленных ограничений по площади жилого пространства, что делает некоторые аспекты получения помощи менее доступными. Например, в Москве стандартное жильё для одного человека составляет 33 квадратных метра. Пенсионеры, проживающие в более просторных квартирах, получат льготы только на эту установленную площадь, а за оставшиеся квадратные метры им придется платить полностью.

Кроме того, с 70 лет во многих регионах начинают действовать программы, направленные на снижение расходов пожилых людей на коммунальные услуги, такие как капитальный ремонт. Скидка на такие услуги достигает 50% после 70 лет и возрастает до 100% после 80 лет.

Получение этих льгот обусловлено определёнными критериями. Как указывает Киреева, предпочтение отдаётся одиноким пенсионерам или семьям, где такие лица составляют большинство. Это направлено на обеспечение поддержки наиболее уязвимых слоёв населения.

Эти изменения подчеркивают стремление государства адаптировать пенсионную систему к текущим реалиям жизни пожилых людей, предоставляя им более широкие возможности для комфортной и достойной жизни на заслуженном отдыхе, сообщает ngnovoros.

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