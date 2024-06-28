Теперь будет полностью запрещено: пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет огромный сюрприз с 1 июля

В России вступили в силу новые меры поддержки для пожилых граждан, которые предусматривают значительные улучшения в пенсионных выплатах и коммунальных льготах для лиц старше 70 лет.

Об этих изменениях сообщила известный пенсионный эксперт Анастасия Киреева, подчеркивая глубину государственной поддержки старшего поколения.

Значительное увеличение пенсионных выплат

По новому законодательству, люди, достигшие 70 лет, имеют право на удвоение стандартной добавки к пенсии. Это предложение расширяется для тех, кто перешагнул восьмидесятилетний рубеж, предоставляя им еще большую финансовую поддержку. Эти меры призваны обеспечить более комфортную и стабильную жизнь в пожилом возрасте.

Расширение льгот на коммунальные платежи

В дополнение к пенсионным изменениям, граждане старше 70 лет также получают доступ к новым льготам по оплате коммунальных услуг. Начиная с 70 лет, пенсионеры могут платить только половину стоимости услуг по капитальному ремонту жилья. При достижении 80 лет эта льгота увеличивается до полной освобождения от оплаты, что значительно снижает финансовую нагрузку на самых старших граждан.

Критерии получения льгот

Для получения предусмотренных льгот необходимо соответствие определенным критериям. Основные из них включают отсутствие дополнительных источников дохода и проживание в жилье, соответствующем определенным стандартам площади. В Москве, например, льготы начисляются на жилую площадь до 33 квадратных метров на человека. Если площадь квартиры больше этого стандарта, пенсионерам придется доплачивать за излишки, сообщает издание ngnovoros.

Важность нововведений

Эти изменения в пенсионной системе означают значительный шаг вперед в поддержке пожилых людей в России. Они не только облегчают финансовое бремя старения, но и подчеркивают стремление государства обеспечить достойное и уважаемое проживание для всех граждан пожилого возраста.