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· Алина Алмакаева

Теперь будет полностью запрещено: пенсионеров доживших до 70 лет ждет большой сюрприз уже в апреле

Теперь будет полностью запрещено: пенсионеров доживших до 70 лет ждет большой сюрприз уже в апреле

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После достижения возраста 70 лет пенсионерам сообщили о важных изменениях, которые вступили в силу. Согласно новому положению, старшее поколение получит новую льготу, однако получение ее сверх установленного лимита будет запрещено. Эту информацию раскрыла пенсионный эксперт Анастасия Киреева.

По словам эксперта, приятным сюрпризом для пенсионеров станет увеличение фиксированной выплаты в два раза по достижении определенного возраста. Государство продолжает оказывать поддержку пожилым гражданам, включая тех, кто на пути к восьмидесяти или даже девяностым годам. Например, для 80-летних пенсионеров предусмотрено удвоение фиксированной выплаты к пенсии.

Однако, преимущества от государства начинают действовать уже с 70 лет. Во многих регионах с этого возраста работают программы, которые помогают оплатить коммунальные услуги, включая капитальный ремонт жилья. После достижения 70 лет пенсионерам предоставляется скидка на оплату таких услуг, а с 80 лет скидка увеличивается до 100%.

Условия для получения льготы определены. Обычно помощь оказывается одиноким пенсионерам без источника дохода или семьям, где такие люди преобладают. Льгота начисляется в соответствии с установленным стандартом по площади жилья.

Например, в Москве этот стандарт равен 33 квадратным метрам на человека. Если пенсионер живет в двухкомнатной квартире, льгота начисляется только на часть площади, за оставшееся придется доплатить. Изменение этих правил остается за пределами компетенции чиновников.

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