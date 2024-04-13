Теперь будет однозначно запрещено: в России пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет большой сюрприз уже в апреле

После достижения возраста 70 лет пенсионерам было объявлено о важных изменениях, вступивших в силу. Новое правило предусматривает предоставление старшему поколению новой льготы, однако превышение установленного лимита будет запрещено. Эти детали были раскрыты пенсионным экспертом Анастасией Киреевой.

По мнению специалиста, приятным сюрпризом для пожилых людей станет удвоение фиксированной выплаты по достижении определенного возраста. Государство продолжает оказывать поддержку пожилым гражданам, включая тех, кто достигает восьмидесятых и даже девяностых годов. Например, для 80-летних пенсионеров предполагается удвоение фиксированной выплаты к пенсии.

Но начинать получать преимущества от государства можно уже с 70 лет. В различных регионах действуют программы, помогающие оплатить коммунальные услуги, включая капитальный ремонт жилья, для лиц этого возраста. С празднованием 70-летия пенсионерам предоставляется скидка на оплату таких услуг, а с достижением 80 лет скидка увеличивается до 100%.

Критерии получения этой льготы четко определены. Обычно помощь предоставляется одиноким пенсионерам без постоянного источника дохода или семьям, где такие люди преобладают. Размер льготы расчитывается в соответствии с установленным стандартом по площади жилья.

Например, в Москве данный стандарт составляет 33 квадратных метра на человека. Если пенсионер проживает в двухкомнатной квартире, льгота начисляется только на часть общей площади, за остальное необходимо доплачивать. Изменения в этих правилах выходят за рамки компетенции чиновников.