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· Артем Акчурин

Теперь будет однозначно запрещено: российских пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет большой сюрприз уже в апреле

Теперь будет однозначно запрещено: российских пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет большой сюрприз уже в апреле

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После достижения пенсионного возраста в 70 лет пенсионерам были объявлены важные изменения, вступившие в силу.

Согласно новому положению, старшее поколение получит новую льготу, но превышение установленного лимита будет запрещено. Эту информацию раскрыла пенсионный эксперт Анастасия Киреева.

По словам эксперта, радостным сюрпризом станет увеличение фиксированной выплаты в два раза после определенного возраста. Государство продолжает поддерживать пожилых граждан, включая тех, кто достигает восьмидесяти или даже девяноста лет. Например, для 80-летних пенсионеров удвоение фиксированной выплаты к пенсии уже предусмотрено.

Преимущества от государства начинают действовать с 70 лет. Во многих регионах с этого возраста действуют программы, направленные на помощь в оплате коммунальных услуг, включая капитальный ремонт жилья. После достижения 70 лет предоставляется скидка на оплату таких услуг, и с 80 лет скидка возрастает до 100%.

Условия получения льготы четко определены. Обычно помощь предоставляется одиноким пенсионерам без источника дохода или семьям, где преобладают такие люди. Льгота начисляется в соответствии со стандартом по площади жилья.

Например, в Москве этот стандарт равен 33 квадратным метрам на человека. Если пенсионер проживает в двухкомнатной квартире, льгота начисляется только на часть площади, а за оставшуюся часть придется доплатить. Внесение изменений в эти правила выходит за пределы компетенции чиновников.

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