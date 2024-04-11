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Теперь будет однозначно запрещено: пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет большой сюрприз уже в апреле

Теперь будет однозначно запрещено: пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет большой сюрприз уже в апреле

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После достижения возраста 70 лет пенсионерам сообщили о важных изменениях, которые вступили в силу.

Согласно новому положению, пожилые люди получат новое льготное право, но получение его сверх установленного предела будет запрещено. Об этом рассказала пенсионный эксперт Анастасия Киреева.

По мнению специалиста, приятным сюрпризом для пенсионеров станет увеличение фиксированной выплаты вдвое по достижении конкретного возраста. Государство продолжает поддерживать пожилых граждан, включая тех, кто на пути к 80 или даже 90 годам. Например, для 80-летних пенсионеров предусмотрено удвоение фиксированной выплаты к пенсии.

Однако права от государства начинают действовать с 70 лет. Во многих регионах с этого возраста запущены программы, направленные на финансовую помощь при оплате коммунальных услуг, включая капитальный ремонт жилья. С 70 лет пенсионерам предоставляется скидка на оплату таких услуг, а с 80 лет скидка достигает 100%.

Условия для получения льготы установлены. Обычно помощь предоставляется одиноким пенсионерам без своего источника дохода или семьям, где эти люди являются преобладающими. Льгота начисляется в соответствии с установленным стандартом по жилплощади.

Например, в Москве этот стандарт равен 33 квадратным метрам на человека. Если пенсионер проживает в двухкомнатной квартире, льгота начисляется лишь на часть площади, за оставшуюся необходимо будет доплатить. Изменения в этих правилах выходят за рамки компетенции чиновников.

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