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«Теперь будет категорично абсолютный запрет»: в законную силу вступило новое правило для всех, у кого в квартире есть счетчики

«Теперь будет категорично абсолютный запрет»: в законную силу вступило новое правило для всех, у кого в квартире есть счетчики

Сантех

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Гражданам России было объявлено о правиле, которое было подтверждено на самом высоком законодательном уровне. Это правило касается россиян, у которых в их квартирах установлены бытовые счетчики, сообщает primpress.

Юрист Максим Иванов пояснил, что новое правило относится к случаям периодической проверки установленных в квартирах бытовых приборов учета ресурсов. Точнее говоря, управляющие домовые компании теперь не могут требовать от владельцев квартир подтверждение проверки счетчиков в виде документов: данные о проверках приборов учета хранятся в единой базе Росреестра, откуда их и могут взять коммунальные службы.


Дело в том, что большинство управляющих компаний до сих пор продолжают требовать у россиян, владельцев квартир, документы, подтверждающие поверку счетчиков, иначе они грозят, что начислят плату за горячую и холодную воду по повышенным тарифам.

Однако такие действия со стороны коммунальных служб являются незаконными, что было подтверждено высшей инстанцией Российской Федерации: все данные хранятся в соответствующих базах, и гражданам России не нужно лично подтверждать проверку приборов учета, принося документы в отделения управляющих компаний, рассказал юрист.

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