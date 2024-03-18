«Теперь будет категорично абсолютный запрет»: в законную силу вступило новое правило для всех, у кого в квартире есть счетчики

Гражданам России было объявлено о правиле, которое было подтверждено на самом высоком законодательном уровне. Это правило касается россиян, у которых в их квартирах установлены бытовые счетчики, сообщает primpress.



Юрист Максим Иванов пояснил, что новое правило относится к случаям периодической проверки установленных в квартирах бытовых приборов учета ресурсов. Точнее говоря, управляющие домовые компании теперь не могут требовать от владельцев квартир подтверждение проверки счетчиков в виде документов: данные о проверках приборов учета хранятся в единой базе Росреестра, откуда их и могут взять коммунальные службы.



Дело в том, что большинство управляющих компаний до сих пор продолжают требовать у россиян, владельцев квартир, документы, подтверждающие поверку счетчиков, иначе они грозят, что начислят плату за горячую и холодную воду по повышенным тарифам.Однако такие действия со стороны коммунальных служб являются незаконными, что было подтверждено высшей инстанцией Российской Федерации: все данные хранятся в соответствующих базах, и гражданам России не нужно лично подтверждать проверку приборов учета, принося документы в отделения управляющих компаний, рассказал юрист.