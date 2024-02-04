Новости России
· Алина Алмакаева

Теперь будет категорически запрещено: маркетплейсы в шоке от нового закона в пользу покупателей

Теперь будет категорически запрещено: маркетплейсы в шоке от нового закона в пользу покупателей

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Многие покупатели были недовольны тем, что маркетплейсы взимают плату за возврат товаров. Теперь российские потребители получили информацию о новшестве, которое затронет их покупки на популярных маркетплейсах. Представители контролирующего ведомства приняли решение о полной отмене оплаты за возврат товаров на таких онлайн-площадках для граждан, как wildberries, aliexpress, ozon и другие.

Это значительно изменит процесс оплаты в популярных интернет-магазинах. Ранее некоторые из них начали вводить оплату за отмену заказа и возврат товаров. Например, wildberries стала списывать средства с банковских карт клиентов за обратную доставку определенных товаров, даже если качество не вызывало нареканий у покупателя. Но такая практика не может быть законной, поэтому представители различных органов поддерживают граждан в этом вопросе. Покупателям не нужно оплачивать товар, который они решают отказаться получать в точке выдачи заказов.

Даже в случае, если товар является качественным, плата не должна взиматься, если он не подходит клиенту. Согласно новым правилам, российские граждане с февраля имеют возможность отменять оплату за возврат своих заказов в интернет-магазинах без дополнительных комиссий и штрафов. Если возникнут проблемы с осуществлением этой процедуры, рекомендуется обращаться в суд.

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