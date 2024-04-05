Теперь будет бесплатно. В России с апреля новая льгота вводится для каждого пенсионера

Начиная с 1 апреля в некоторых регионах России пенсионеры смогут получить специальные транспортные карты, позволяющие им бесплатно пользоваться общественным транспортом в течение месяца.

Эксперт по вопросам пенсий Анастасия Киреева отмечает, что идея о введении такой льготы возникла в молодежной среде и была поддержана местными властями.

Для получения карты пенсионерам потребуется предъявить пенсионное удостоверение или паспорт. Изначально карты будут выдаваться в течение трех дней с 1 апреля.

С 1 мая по 1 июня пенсионеры будут иметь возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом, таким как автобусы, троллейбусы и трамваи. На транспортной карте будет записано десять поездок в пределах населенного пункта.

Кроме того, во многих регионах пенсионерам, обладающим дачными участками, уже в апреле будут предоставлены льготы на бесплатную поездку до дач. Однако наличие этой льготы следует уточнять в местных органах социальной защиты.