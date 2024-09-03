Теперь будет бесплатно: с 1 сентября интернет будет доступен при нуле на балансе
ladytoday.ru
С первого сентября 2024 года в России начинает действовать новое законодательное положение, которое значительно увеличивает длительность бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам.
Эта инициатива предусматривает увеличение срока бесплатного пользования интернетом с 24 часов до целой недели (7 суток) без необходимости повторного подключения услуги «Доступный интернет».
Цели и значимость нововведения
Это изменение направлено на поддержку и развитие цифровой инклюзивности, обеспечивая бесперебойный доступ к важным общественным ресурсам для всех слоев населения, вне зависимости от их финансового состояния. Среди ресурсов, к которым обеспечивается бесперебойный доступ, находятся такие платформы, как портал государственных услуг и популярная социальная сеть «ВКонтакте».
Польза для пользователей
Это нововведение позволяет пользователям сохранять доступ к ключевым информационным и социальным сервисам на продолжительное время, что особенно важно для лиц с ограниченными финансовыми возможностями. Пользователи смогут беспрепятственно регистрироваться на государственные услуги, общаться в социальных сетях, получать и передавать важную информацию без ограничений, связанных с исчерпанием средств на их мобильных счетах.
Ожидаемый эффект
Расширение доступа к социально значимым ресурсам предполагается не только улучшить качество жизни многих россиян, но и способствовать увеличению цифровой грамотности среди населения. Это, в свою очередь, может привести к увеличению использования электронных государственных и муниципальных услуг, что упрощает взаимодействие граждан с государственными органами и ускоряет процессы получения различных услуг и справок.
Таким образом, новая мера станет значительным шагом в направлении создания более доступного и инклюзивного информационного общества в России, где каждый гражданин сможет ощутить преимущества цифровой эры без ограничений.
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