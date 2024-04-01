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· Ульяна Сенько

Теперь будет бесплатно: начиная с 1 апреля новая льгота вводится для каждого пенсионера

Теперь будет бесплатно: начиная с 1 апреля новая льгота вводится для каждого пенсионера

com-business.ru

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С апреля текущего года пожилые жители отдельных областей России получат доступ к уникальным проездным картам, позволяющим им пользоваться муниципальным транспортом без оплаты в течение месяца.

Эта мера, направленная на улучшение доступности транспорта для старшего поколения, была запущена благодаря инициативе молодежных объединений и нашла поддержку на уровне региональных властей, сообщает специалист по вопросам пенсионного обеспечения Анастасия Киреева.

Для того чтобы воспользоваться этим предложением, пенсионерам необходимо предъявить удостоверение личности или паспорт. Раздача карт начнется в начале апреля и продолжится в первые три дня каждого месяца.

С мая по июнь владельцы таких карт имеют возможность бесплатно передвигаться на автобусах, троллейбусах и трамваях, причем на карту заранее будет зачислено десять поездок в пределах города или населенного пункта.

Помимо этого, пенсионерам, обладающим дачными участками, предоставляется привилегия бесплатного проезда до их дач в апрельское время. Важно проверить наличие этой льготы в вашем регионе, обратившись в местное учреждение социальной поддержки.

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