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· Ульяна Сенько

«Теперь будет абсолютный запрет»: в законную силу вступило новое правило для всех, у кого в квартире есть счетчики

«Теперь будет абсолютный запрет»: в законную силу вступило новое правило для всех, у кого в квартире есть счетчики

oskada.ru

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Россиянам было объявлено о новой норме, которая касается граждан страны, в чьих квартирах установлены счетчики. Это правило внесло значительные изменения в процедуру периодической проверки бытовых счетчиков ресурсов.

Юрист подчеркнул, что новое правило запрещает управляющим домовым компаниям требовать от владельцев квартир подтверждение проверки счетчиков в форме документов. Теперь все данные о проверках приборов учета хранятся в единой базе Росреестра, из которой их могут получить коммунальные службы.

Однако, несмотря на вступление этого закона в силу, большинство УК продолжают требовать у собственников жилых помещений документы, подтверждающие проведение поверки счетчиков. В ином случае, они угрожают начислять плату за услуги по завышенным тарифам. Такие действия со стороны коммунальщиков являются незаконными.

Отныне все данные о проверках приборов учета хранятся в соответствующих базах, и россиянам не нужно лично подтверждать проведение проверок, предоставляя документы в отделения управляющих компаний. Это значительно упрощает процедуру и избавляет граждан от лишних хлопот.

Таким образом, новое законодательство призвано обеспечить прозрачность и эффективность в сфере коммунальных услуг, защищая права и интересы граждан России. Этот шаг отражает стремление к совершенствованию системы жилищно-коммунального обслуживания и содействию удобству и безопасности жильцов.

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