«Теперь будет абсолютный запрет»: в законную силу вступило новое правило для всех, у кого в квартире есть счетчики
oskada.ru
Россиянам было объявлено о новой норме, которая касается граждан страны, в чьих квартирах установлены счетчики. Это правило внесло значительные изменения в процедуру периодической проверки бытовых счетчиков ресурсов.
Юрист подчеркнул, что новое правило запрещает управляющим домовым компаниям требовать от владельцев квартир подтверждение проверки счетчиков в форме документов. Теперь все данные о проверках приборов учета хранятся в единой базе Росреестра, из которой их могут получить коммунальные службы.
Однако, несмотря на вступление этого закона в силу, большинство УК продолжают требовать у собственников жилых помещений документы, подтверждающие проведение поверки счетчиков. В ином случае, они угрожают начислять плату за услуги по завышенным тарифам. Такие действия со стороны коммунальщиков являются незаконными.
Отныне все данные о проверках приборов учета хранятся в соответствующих базах, и россиянам не нужно лично подтверждать проведение проверок, предоставляя документы в отделения управляющих компаний. Это значительно упрощает процедуру и избавляет граждан от лишних хлопот.
Таким образом, новое законодательство призвано обеспечить прозрачность и эффективность в сфере коммунальных услуг, защищая права и интересы граждан России. Этот шаг отражает стремление к совершенствованию системы жилищно-коммунального обслуживания и содействию удобству и безопасности жильцов.
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