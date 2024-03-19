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«Теперь будет абсолютно запрещено»: в законную силу вступило новое правило для всех, у кого в квартире есть счетчики

«Теперь будет абсолютно запрещено»: в законную силу вступило новое правило для всех, у кого в квартире есть счетчики

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В новом повороте событий, касающихся владельцев квартир с установленными приборами учета ресурсов, Верховный суд РФ внес ясность относительно необходимости предоставления документального подтверждения поверки счетчиков.

Согласно информации от PRIMPRESS, юрист Максим Иванов подчеркнул значимое изменение в этой области, которое освобождает граждан от бюрократических формальностей.

Ранее собственникам жилья приходилось предоставлять управляющим компаниям документы о проведенной поверке счетчиков, что требовалось для подтверждения их исправности и избежания начисления платы за коммунальные услуги по повышенным тарифам. Однако теперь, как указал Иванов, после решения Верховного суда, такая практика становится излишней.

Высшая судебная инстанция подтвердила, что все данные о поверках приборов учета автоматически заносятся в общенациональную базу данных Росреестра, делая ненужным дополнительное документальное подтверждение со стороны владельцев квартир. Это решение упрощает процесс учета коммунальных расходов и защищает права потребителей по всей России.

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