Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Теперь будет абсолютно запрещено: в России пенсионеров, доживших до 70 лет, в мае ждет большой подарок

В 2024 году Россия вводит значимые изменения в систему социальных льгот для пенсионеров, достигших 70 лет, в рамках стремления обеспечить более комфортную и стабильную жизнь старшего поколения.

bangkokbook.ru

Подписаться в Telegram

В 2024 году Россия вводит значимые изменения в систему социальных льгот для пенсионеров, достигших 70 лет, в рамках стремления обеспечить более комфортную и стабильную жизнь старшего поколения. Эти меры призваны поддержать и признать вклад пожилых людей в развитие общества.

Основные аспекты нововведений:

  • Удвоение пенсионных выплат: Пенсионеры старше 80 лет получат удвоение фиксированной части своих пенсий, подчеркивая благодарность государства за их долгосрочный вклад.
  • Субсидии на ЖКХ: Введение субсидий значительно снизит ежемесячные расходы на коммунальные услуги, уменьшая финансовое бремя для пожилых.

Как воспользоваться новыми льготами:

  • Льготы доступны всем пенсионерам без ограничений по форме проживания. Для получения поддержки пенсионерам потребуется ознакомиться с условиями и подготовить необходимые документы, которые могут варьироваться в зависимости от региона.

Подготовка к нововведениям:

  • Ознакомление с льготами: Рекомендуется узнать подробности о льготах через местные органы соцзащиты или портал Госуслуги.
  • Сбор документов: Необходима аккуратная подготовка всех документов для подтверждения прав на получение льгот, обеспечивая своевременный доступ к преимуществам.

Эти изменения в социальной политике подчеркивают решимость России обеспечить старшее поколение всем необходимым для достойной жизни, укрепляя социальную стабильность и показывая заботу государства о своих гражданах.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Это поможет укрепить сердце»: в Казани прошла акция «На работу на велосипеде»

Гид по скидкам Казани

23 часа назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни

дезинсекция канализационных труб

Новости Казани

17 часов назад

Стали известны составы «Спартака» и «Рубина» на матч 29-го тура РПЛ

Интересное в Казани

3 дня назад

Весенний подарок от «Галамарта» всем покупателям: любой второй товар – всего за 1 рубль в магазинах сети!

заказать дизайн интерьера квартиры в Екатеринбурге

Новости Казани

день назад

В казанском троллейбусе разгорелся конфликт

Новости Казани

10 часов назад

Подростки в Казани стреляли с балкона из пневматического оружия

Новости Татарстана

день назад

Место для нового здания кожвендиспансера выбрали в Казани

Новости Казани

10 часов назад

В казанском сквере произошло возгорание

Новости Казани

день назад

В Казани появится новый клинический диспансер
Лонгриды
3 дня назад

Лучшим таксистом Татарстана вновь стала Луиза Бадреева, она уже 17 лет в профессии

Лучшим таксистом Татарстана вновь стала Луиза Бадреева, она уже 17 лет в профессии

Новости Татарстана

10 часов назад

В Менделеевске на экофестивале высадили 70 тыс. деревьев

Гид по скидкам Казани

22 часа назад

Любовь витает в облаках: казанцам рассказали как выгодно отпраздновать свадьбу в 2024 году

Новости Татарстана

11 часов назад

В Татарстане ожидается потепление до 24 градусов тепла

Новости Татарстана

16 часов назад

Рустам Минниханов поздравил татарстанских журналистов с Днем печати
Александр Шапиро: «Если "Ак Барс" дойдет до полуфинала кубка, то будет положительный результат»
Лонгриды
4 дня назад

Александр Шапиро: «Если "Ак Барс" дойдет до полуфинала кубка, то будет положительный результат»

Новости Татарстана

17 часов назад

Рустам Минниханов: Залог успеха России — в уважении и сотрудничестве конфессий

Новости Татарстана

17 часов назад

Татарстанская фирма погасила долг по зарплате в 265 тысяч рублей

Новости Татарстана

17 часов назад

Первый замглавы минпромторга РФ посетил предприятия Татарстана
Все, конец!? Отмена ипотеки огорчила всех Россиян. Чего ждать в этом году?
Полезное
5 дней назад

Все, конец!? Отмена ипотеки огорчила всех Россиян. Чего ждать в этом году?