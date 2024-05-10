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Теперь будет абсолютно запрещено: пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет огромный сюрприз с 9 мая

Пенсионеры, достигшие 70-летнего возраста, могут рассчитывать на значительные изменения в получении льгот. Пенсионный эксперт Анастасия Киреева рассказала о новых возможностях и правилах, вступающих в силу для лиц преклонного возраста.

bangkokbook.ru

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Пенсионеры, достигшие 70-летнего возраста, могут рассчитывать на значительные изменения в получении льгот. Пенсионный эксперт Анастасия Киреева рассказала о новых возможностях и правилах, вступающих в силу для лиц преклонного возраста.

Основные изменения для пенсионеров после 70 лет:

  1. Увеличение фиксированной выплаты: Для тех, кому исполнилось 80 лет, фиксированная выплата к пенсии удваивается. Это признание заслуг и вкладов пожилых граждан, а также мера поддержки со стороны государства.
  2. Скидка на коммунальные услуги: Во многих регионах России пенсионеры, достигшие 70 лет, могут рассчитывать на частичную оплату коммунальных услуг, включая капитальный ремонт жилья. Они оплачивают лишь половину стоимости. После 80 лет скидка увеличивается до полной оплаты этих услуг за счет государства.

Условия получения льгот:

  1. Статус пенсионера: Льготы часто доступны только одиноким пенсионерам или семьям, состоящим преимущественно из пожилых людей.
  2. Площадь жилья: Льгота рассчитывается исходя из определенного стандарта по площади. Например, в Москве это 33 кв. м на человека. Если площадь квартиры превышает стандарт, часть услуг придется оплачивать дополнительно.

Советы пенсионерам:

  • Проверка льгот: Пенсионерам рекомендуется обращаться в местные органы соцзащиты или на портал «Госуслуги», чтобы узнать о доступных программах помощи.
  • Подтверждение статуса: Семьям, в которых проживают пенсионеры старше 70 лет, следует уточнить документы, подтверждающие право на льготы.

Усиление льгот и поддержки для пенсионеров демонстрирует стремление государства к заботе о пожилых гражданах, помогая им жить достойно и не беспокоиться о коммунальных расходах.

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