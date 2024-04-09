Новости России
· Артем Акчурин

Теперь будет абсолютно запрещено: пенсионеров доживших до 70 лет ждет большой сюрприз уже в апреле

Теперь будет абсолютно запрещено: пенсионеров доживших до 70 лет ждет большой сюрприз уже в апреле

Подписаться в Telegram

Теперь, согласно новому положению, старшее поколение будет получать новую льготу, но превышение установленного лимита будет запрещено. Об этом сообщила пенсионный специалист Анастасия Киреева.

По словам эксперта, приятным сюрпризом станет увеличение фиксированной выплаты в два раза по достижении определенного возраста. Государство продолжает поддерживать пожилых граждан, включая тех, кто перешагнул черту восьмидесяти или даже девяности лет. Например, на 80-летие пенсии фиксированная выплата удваивается.

Однако преимущества от государства начинают действовать уже с 70 лет. Во многих регионах есть программы для оплаты коммунальных услуг, включая капитальный ремонт. После достижения 70 лет пенсионерам дается скидка на коммунальные услуги, а с 80 лет скидка составляет 100%.

Условия для получения льготы определены. Обычно помощь оказывается одиноким пенсионерам без источника дохода или семьям, где таких людей большинство. Льгота начисляется в соответствии с установленным стандартом по площади жилья.

Например, в Москве этот стандарт равен 33 квадратным метрам на человека. Если пенсионер живет в двухкомнатной квартире, льгота начисляется только на часть площади, за оставшееся придется доплатить. Изменение этих правил остается за пределами компетенции чиновников.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

На глазах у отца: в Зеленодольске водитель иномарки сбил 7-летнего ребенка

Гид по скидкам Казани

18 часов назад

Уютно с родными или шумно в компании: как казанцы празднуют свой день рождения

дезинфекция без барьеров

Новости Татарстана

день назад

В Казани конфликт около алкомаркета закончился дракой

Новости Татарстана

день назад

Из-за сбитого лося госкомитету Татарстана по биоресурсам пришлось судиться со страховой

замена резинки в стиральной машине в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

Депутат Казанской гордумы отрицает загрязнение воздуха

Новости Татарстана

день назад

В Казани Татарстана арестовали директора Института международных отношений КФУ

Новости Татарстана

день назад

В Казани на улице Чистопольской иномарка сбила 13-летнего школьника

Новости Татарстана

день назад

Жителям Казани отложили отключение воды ради нового театра Камала
Новости Татарстана
20 часов назад

Безопасность в ТРК «Кольцо» обеспечивает пьяный охранник

Безопасность в ТРК «Кольцо» обеспечивает пьяный охранник

Новости Татарстана

11 часов назад

Татарстанцу дали 9 лет за покушение на госизмену – он 2 раза неудачно пытался перейти к украинцам

Гид по скидкам Казани

18 часов назад

Уютно с родными или шумно в компании: как казанцы празднуют свой день рождения

Новости Татарстана

13 часов назад

40-летняя автоледи пострадала в аварии в Казани

Новости Татарстана

13 часов назад

Подозрительный предмет на улице Фикрята Табеева вызвал тревогу у казанцев
В Челнах приезжая компания из 4 человек зарезала мужчину из-за сотового телефона
Новости Татарстана
12 часов назад

В Челнах приезжая компания из 4 человек зарезала мужчину из-за сотового телефона

Новости Татарстана

15 часов назад

Машинист в Казани высадил пассажиров из поезда метро, заявив, что дальше не поедет

Новости Татарстана

15 часов назад

В Татарстане спасаясь из пожара пострадали 3 человека

Новости Татарстана

15 часов назад

Безопасности школ Республики Татарстан угрожает недостаток денег
Казанцам рассказали, что нужно успеть сделать этой весной
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Казанцам рассказали, что нужно успеть сделать этой весной