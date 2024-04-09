Теперь будет абсолютно запрещено: пенсионеров доживших до 70 лет ждет большой сюрприз уже в апреле

Теперь, согласно новому положению, старшее поколение будет получать новую льготу, но превышение установленного лимита будет запрещено. Об этом сообщила пенсионный специалист Анастасия Киреева.

По словам эксперта, приятным сюрпризом станет увеличение фиксированной выплаты в два раза по достижении определенного возраста. Государство продолжает поддерживать пожилых граждан, включая тех, кто перешагнул черту восьмидесяти или даже девяности лет. Например, на 80-летие пенсии фиксированная выплата удваивается.

Однако преимущества от государства начинают действовать уже с 70 лет. Во многих регионах есть программы для оплаты коммунальных услуг, включая капитальный ремонт. После достижения 70 лет пенсионерам дается скидка на коммунальные услуги, а с 80 лет скидка составляет 100%.

Условия для получения льготы определены. Обычно помощь оказывается одиноким пенсионерам без источника дохода или семьям, где таких людей большинство. Льгота начисляется в соответствии с установленным стандартом по площади жилья.

Например, в Москве этот стандарт равен 33 квадратным метрам на человека. Если пенсионер живет в двухкомнатной квартире, льгота начисляется только на часть площади, за оставшееся придется доплатить. Изменение этих правил остается за пределами компетенции чиновников.