«Теперь будет абсолютно тотальный запрет»: в законную силу вступило новое правило для всех, у кого в квартире есть счетчики

Для владельцев квартир с установленными счетчиками потребления ресурсов появилась значимая информация.

По сообщению PRIMPRESS, вступило в силу новое регулирование, касающееся порядка проведения поверки данных приборов, что упрощает жизнь гражданам.

Юрист Максим Иванов пролил свет на обновленные нормы, касающиеся обязательной поверки счетчиков в жилых помещениях, которая необходима для подтверждения их точности и выполняется каждые 3-5 лет в зависимости от типа прибора. Раньше владельцам недвижимости приходилось предоставлять в управляющие компании документы, подтверждающие проведение этой процедуры, под угрозой пересчета тарифов на коммунальные услуги.

Однако, согласно Иванову, теперь после решения Верховного Суда РФ, потребность в предоставлении таких подтверждений отпала. Минстрой уже акцентировал, что после прохождения поверки счетчика специалистами и положительного результата, прибор считается исправным, и дополнительные документы в УК предоставлять не требуются.

Это решение подчеркивает, что информация о поверках счетчиков централизованно хранится в базе Росреестра, устраняя необходимость для граждан дополнительно доказывать факт проведения поверки. Таким образом, нововведение значительно упрощает взаимодействие между собственниками квартир и коммунальными службами по всей России, делая требования о предоставлении бумажных подтверждений недействительными.