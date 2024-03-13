«Теперь будет абсолютно тотально запрещено»: в законную силу вступило новое правило для всех, у кого в квартире есть счетчики

На основании решения Верховного суда РФ вводится нововведение, касающееся процедуры поверки счетчиков.

Юрист Максим Иванов разъяснил суть изменений: ранее владельцам жилья требовалось представлять управляющим компаниям подтверждение проведения поверки счетчиков, что влекло за собой лишние бюрократические процедуры. Такая поверка, обязательная для каждого собственника и проводимая каждые 3-5 лет в зависимости от типа прибора, служит гарантией точности учета потребленных ресурсов.

Однако новые правила освобождают граждан от необходимости документально подтверждать факт поверки. Решение Верховного суда подчеркивает, что все данные о поверке счетчиков хранятся в единой базе данных Росреестра, делая излишними любые дополнительные подтверждения со стороны собственников квартир.

Это означает, что теперь управляющие организации не имеют права требовать от жителей справки или другие документы, подтверждающие проведение поверки. Таким образом, процесс учета потребления коммунальных ресурсов становится проще и прозрачнее для граждан, а все необоснованные требования со стороны УК отныне считаются незаконными.

Эти изменения вносят значительное упрощение в жизнь собственников квартир, снижая административную нагрузку и повышая прозрачность процессов учета коммунальных платежей на всей территории Российской Федерации, сообщили в PRIMPRESS.