Официальное сообщение для россиян вновь подтвердило важное правило, установленное на верхнем уровне законодательства. Согласно информации, опубликованной в PRIMPRESS, данное правило направлено на жителей России, оборудованных бытовыми счетчиками в своих жилищах.

Юрист Максим Иванов пояснил суть нового положения, касающегося периодической проверки установленных в квартирах счетчиков. Теперь управляющим компаниям запрещается требовать от владельцев предоставления документов в качестве подтверждения проверки счетчиков: информация о проверках бытовых приборов хранится в централизованной базе данных Росреестра, доступ к которой имеют обслуживающие организации.

На сегодняшний день многие управляющие компании продолжают требовать у жильцов документы, удостоверяющие поверку счетчиков, иначе им грозит начисление платы за водоснабжение по повышенным тарифам.

Высшие органы Российской Федерации подтвердили, что действия коммунальных служб являются незаконными: всю необходимую информацию о проверках счетчиков можно получить из специальных баз данных, и гражданам не требуется самостоятельно подтверждать проведение проверок, предоставляя документы в управляющие компании, уточнил эксперт.