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Теперь безусловно запрещено: российских пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет огромный сюрприз с начала июня

В текущем году пенсионеры в возрасте от 70 лет в России встретят значительные улучшения в системе предоставления льгот, что позволит им существенно повысить уровень жизни.

aap.org

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В текущем году пенсионеры в возрасте от 70 лет в России встретят значительные улучшения в системе предоставления льгот, что позволит им существенно повысить уровень жизни. Эксперт поделился подробностями о введении новых мер поддержки для старшего поколения.

Увеличение пенсионных выплат:

Особое внимание уделено пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста, которым обещано удвоение фиксированной части пенсии. Это нововведение призвано отразить признательность государства за их вклад в общественное и экономическое развитие страны.

Льготы на коммунальные платежи:

Также введены значительные льготы на ЖК-услуги для россиян 70 лет и старше. Они будут платить лишь 1/2 от полной стоимости услуг, а те, кто старше 80 лет, освобождаются от оплаты в полном объеме благодаря государственному финансированию.

Как получить льготы:

Получение льгот доступно не для всех пенсионеров, а только для тех, кто проживает один или в составе семей, где преобладают пожилые люди. Важно учитывать, что превышение установленной площади жилья может вести к сокращению льгот.

Советы для пожилых жителей страны:

Активация льгот: Пожилым гражданам советуют обращаться в местные органы соцзащиты или использовать онлайн-портал «Госуслуги» для активации и обновления льгот.

Документальное подтверждение: Необходима подготовка соответствующих документов, подтверждающих права на получение льгот, особенно важно это для домохозяйств с пожилыми людьми.

Эти обновленные меры поддержки являются частью стратегии государства по обеспечению более комфортной и достойной жизни для пенсионеров. Внедрение этих инициатив предоставляет пожилым возможность не только улучшить свои финансовые условия, но и активно участвовать в социальной жизни, максимально используя предложенные государством возможности.

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