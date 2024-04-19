Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

«Теперь бесплатно для каждого пенсионера»: новая льгота в России начала действовать с начала апреля

«Теперь бесплатно для каждого пенсионера»: новая льгота в России начала действовать с начала апреля

новостиалтая.рф

Подписаться в Telegram

С апреля 2024 года в России стартовала знаковая программа, призванная интегрировать пожилых граждан в активную культурную жизнь их регионов.

Эта инициатива предоставляет пенсионерам бесплатный доступ к многообразию мероприятий, которые помогают обогатить их социальный и культурный опыт.

В рамках этой программы для старшего поколения организованы различные активности, включая образовательные лекции, креативные мастер-классы, а также физические упражнения, что делает её особенно привлекательной. Примером может служить Нижний Новгород, где запланировано более 80 специализированных мероприятий, адаптированных под интересы и потребности пожилых людей.

Программа также акцентирует внимание на важности физической активности, предлагая регулярные занятия различными видами спорта, которые проводятся квалифицированными инструкторами. Это не только способствует улучшению здоровья участников, но и стимулирует их социальное взаимодействие.

Дополнительно, по всей стране функционируют клубы «Долголетие», которые являются центрами для встреч и обмена опытом среди пенсионеров, способствуя их социальной интеграции и активному участию в культурной жизни.

Эта программа демонстрирует государственную поддержку пожилых людей, позволяя им не только активно участвовать в общественной жизни, но и способствует их самореализации и поиску новых увлечений.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

17 апреля Татарстан вновь пострадал от беспилотников

Лонгриды

23 часа назад

Очередная атака БПЛА по Татарстану: вот что известно на данный момент

травля клопов в квартире цены москва узнать

Новости Татарстана

день назад

Госалкогольинспекция Татарстана выяснила, какие сосиски самые вкусные и безопасные

Интересное в Казани

3 дня назад

Бренд, увенчанный короной: истории татарстанских участниц конкурса «Мисс и Миссис Бизнес Россия»

лендинг заказ в Москве

Новости Татарстана

день назад

Фемактивистка из Казани увидела грудь в логотипе бренда мужской одежды

Новости Татарстана

20 часов назад

20 апреля 2024 года в Казани завершается отопительный сезон

Новости Татарстана

день назад

17 апреля на Татарстаном сбили украинский БПЛА

Новости Татарстана

23 часа назад

В Татарстане бывшему сотруднику МВД придется вернуть в казну 59,7 млн рублей
Лонгриды
13 часов назад

Федор Бондарчук высказался о качестве российского кино в Казани

Федор Бондарчук высказался о качестве российского кино в Казани

Новости Татарстана

час назад

Жительницу Казани Татарстана судят за реабилитацию нацизма и дискредитацию ВС РФ

Новости Татарстана

час назад

Тренера «Рубина» Рашида Рахимова отстранили на 2 игры за оскорбительное поведение

Новости Татарстана

час назад

СК РФ официально подтвердил задержание главы Тукаевского района Камаева

Новости Татарстана

16 часов назад

Жительница Нижнекамска забрала 35 млн рублей из кассы банка и получила 7,5 лет
Всех пострадавших от взрыва беспилотника выписали из больницы в Татарстане
Новости Татарстана
47 минут назад

Всех пострадавших от взрыва беспилотника выписали из больницы в Татарстане

Новости Татарстана

16 часов назад

В Набережных Челнах студентам предлагают зарплату до 120 000 рублей

Новости Татарстана

17 часов назад

Татарстан столкнется с аномально жаркой погодой с 18 по 23 апреля

Новости Татарстана

18 часов назад

В Казани на поиски источника неприятного запаха выделят около 2 800 000 рублей
Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни