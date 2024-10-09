«Теперь абсолютный запрет»: новые правила для всех, у кого есть квартира, дом или дача

В России вступило в силу важное изменение в законодательстве, которое касается всех владельцев квартир, частных домов и земельных участков.

Это нововведение связано с усилением мер безопасности при совершении сделок с недвижимостью, и его основная цель — защита граждан от мошенников, которые всё чаще совершают преступления в сфере недвижимости.

В чем суть нового правила?

Юрист Ирина Сивакова разъяснила, что теперь собственники недвижимости могут запретить любые сделки с их имуществом без личного присутствия и согласия. Это новое правило уже закреплено в Росреестре и призвано предотвратить незаконные операции с недвижимостью, такие как продажа квартиры или дома по поддельным доверенностям или без ведома владельца.

Фактически, владельцы могут установить запрет на переход прав собственности, что значительно усложнит злоумышленникам попытки незаконной продажи или переоформления имущества. Это нововведение особенно актуально, поскольку количество жертв мошенничества в сфере недвижимости в последние годы растет, и государство вынуждено принимать меры для защиты граждан.

Как работает запрет сделок с недвижимостью?

Новая мера подразумевает, что все сделки с недвижимостью могут быть проведены только при личном присутствии владельца. Никакие доверенности, даже если они были оформлены ранее, не будут действительны без явки собственника. Для того чтобы воспользоваться правом на запрет сделок, собственникам необходимо активировать эту функцию на портале или в приложении «Госуслуги».

Таким образом, владельцы квартир, домов или земельных участков получают дополнительный уровень защиты, который позволяет обезопасить себя от мошеннических действий в отношении их собственности.

Как это нововведение может помочь гражданам?

Защита от мошенничества. В условиях, когда злоумышленники становятся всё более изобретательными, это правило поможет предотвратить случаи, когда недвижимость переписывают на третьих лиц без ведома собственника.

Контроль над собственностью. Владельцы могут быть уверены, что ни одна сделка с их имуществом не будет проведена без их непосредственного участия.

Простота активации. Для того чтобы защитить свое имущество, достаточно зарегистрироваться на портале «Госуслуги» и подать заявление на установление запрета.

Как воспользоваться новым правом?

Для того чтобы запретить сделки с недвижимостью без вашего участия, нужно выполнить следующие шаги:

Зайти на сайт или в приложение «Госуслуги».

Найти раздел, связанный с недвижимостью, и подать заявление на установление запрета на сделки.

Дождаться подтверждения активации этой функции в Росреестре.

Новое правило — важный шаг в защите прав собственников недвижимости в России. Теперь каждый гражданин может контролировать все операции со своей недвижимостью, исключая возможность мошенничества. Обязательно проверьте свои права и защитите своё имущество от недобросовестных действий.