«Теперь абсолютный запрет»: новые правила для всех россиян, у которых есть квартира, дом или дача

С начала октября 2024 года, собственники недвижимости в России – от квартир до частных домов и земельных участков – столкнутся с нововведением, значительно повышающим защиту их прав.

По словам юриста Ирины Сиваковой, новое законодательное решение введено для предотвращения возрастающего числа мошеннических сделок с недвижимостью, что стало особенно актуальным на фоне растущего числа обманутых граждан.

Особенности нового правила

Согласно последним законодательным изменениям, теперь любые операции с недвижимостью требуют непосредственного участия и подтверждения собственника. Это нововведение делает невозможным переоформление прав собственности без личного согласия владельца, даже если имеется доверенность.

Защита от мошенничества

Решение ввести новую меру принято не случайно. В последние годы значительно увеличилось количество случаев, когда недобросовестные посредники или мошенники пытались переоформить права на чужую недвижимость, используя поддельные документы или доверенности. Теперь же, с новым правилом, такие действия будут блокироваться на самом начальном этапе, поскольку для любых транзакций потребуется присутствие самого владельца.

Как вступить в право?

Для активации запрета на сделки с недвижимостью собственнику необходимо зарегистрировать свое намерение через портал Госуслуг или соответствующее мобильное приложение. Этот процесс включает подачу заявления и подтверждение личности, после чего информация о запрете будет официально занесена в реестр.

Каковы последствия для рынка недвижимости?

Это новшество предполагает не только усиление защиты прав собственников, но и потенциальное снижение числа сделок на вторичном рынке, так как каждая операция теперь требует более тщательной подготовки и планирования. С другой стороны, это повышает доверие к процессу покупки и продажи недвижимости, делая его более прозрачным и безопасным.

Важность нововведения

Это правило станет значимым шагом в борьбе с мошенничеством, укрепляя правовую защиту собственников. По словам Ирины Сиваковой, благодаря нововведению, каждый владелец может чувствовать себя более уверенно и защищено, зная, что любые операции с его имуществом невозможны без его ведома и присутствия.

Таким образом, новое правило значительно укрепляет позиции собственников недвижимости в России, предоставляя им эффективный инструмент для контроля над своими активами и их защиты от незаконных манипуляций.

