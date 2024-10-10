Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

«Теперь абсолютный запрет»: новые правила для всех россиян, у которых есть квартира, дом или дача

С начала октября 2024 года, собственники недвиж...

PROKAZAN

Подписаться в Telegram

С начала октября 2024 года, собственники недвижимости в России – от квартир до частных домов и земельных участков – столкнутся с нововведением, значительно повышающим защиту их прав.

По словам юриста Ирины Сиваковой, новое законодательное решение введено для предотвращения возрастающего числа мошеннических сделок с недвижимостью, что стало особенно актуальным на фоне растущего числа обманутых граждан.

Особенности нового правила

Согласно последним законодательным изменениям, теперь любые операции с недвижимостью требуют непосредственного участия и подтверждения собственника. Это нововведение делает невозможным переоформление прав собственности без личного согласия владельца, даже если имеется доверенность.

Защита от мошенничества

Решение ввести новую меру принято не случайно. В последние годы значительно увеличилось количество случаев, когда недобросовестные посредники или мошенники пытались переоформить права на чужую недвижимость, используя поддельные документы или доверенности. Теперь же, с новым правилом, такие действия будут блокироваться на самом начальном этапе, поскольку для любых транзакций потребуется присутствие самого владельца.

Как вступить в право?

Для активации запрета на сделки с недвижимостью собственнику необходимо зарегистрировать свое намерение через портал Госуслуг или соответствующее мобильное приложение. Этот процесс включает подачу заявления и подтверждение личности, после чего информация о запрете будет официально занесена в реестр.

Каковы последствия для рынка недвижимости?

Это новшество предполагает не только усиление защиты прав собственников, но и потенциальное снижение числа сделок на вторичном рынке, так как каждая операция теперь требует более тщательной подготовки и планирования. С другой стороны, это повышает доверие к процессу покупки и продажи недвижимости, делая его более прозрачным и безопасным.

Важность нововведения

Это правило станет значимым шагом в борьбе с мошенничеством, укрепляя правовую защиту собственников. По словам Ирины Сиваковой, благодаря нововведению, каждый владелец может чувствовать себя более уверенно и защищено, зная, что любые операции с его имуществом невозможны без его ведома и присутствия.

Таким образом, новое правило значительно укрепляет позиции собственников недвижимости в России, предоставляя им эффективный инструмент для контроля над своими активами и их защиты от незаконных манипуляций.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по скидкам Казани

день назад

Есть кашу на завтрак - недостаточно: эксперты из Казани показали, что на самом деле нужно для здорового образа жизни

Гид по скидкам Казани

день назад

Скидки до 50%: казанцы отдают стоматологам на лечение зубов миллионы каждый месяц, но этого можно избежать

травить тараканов в московской обл сколько стоит

Новости Татарстана

день назад

Гидрометцентр РТ рассказал, когда выпадет первый снег

Новости России

2 дня назад

Испытательные лаборатории нефти и нефтепродуктов АО «Транснефть – Прикамье» выполнили более 73 тыс. исследований за 9 месяцев 2024 года

сколько стоит замена тормозных дисков в Москве

Новости Татарстана

день назад

Сельская блогерша Резеда из РТ похвасталась заработком от 200 тысяч до 2 млн

Новости Татарстана

22 часа назад

В Татарстане предложил арестовывать имущество уехавших россиян за нарушения

Новости Казани

4 часа назад

В Казани появятся небоскребы до 99 метров

Новости Казани

день назад

В Казани 9 октября обвиняемый сбежал из зала суда

Новости Казани

день назад

В Казани 30-летний обвиняемый сбежал из зала суда
Новости Татарстана
2 дня назад

Бизнесмен из Татарстана скрывал от налоговой более 25 млн рублей

Незаконные действия были пресечены

Новости Казани

40 минут назад

В Казани эвакуировали ТЦ «Мега»

Гид по скидкам Казани

день назад

Дешевле уже не будет: показываем акции на дома в коттеджных поселках поблизости от Казани

Новости Казани

час назад

Стало известно, где поймали мужчину, который совершил побег из казанского суда

Новости Казани

час назад

В Казани судят лжериелтора за обман граждан на 2,5 млн рублей
В Казани ограничат движение транспорта и закрою...
Новости Казани
час назад

В Казани ограничат движение транспорта и закроют парковку на улицу Пушкина

Новости Казани

2 часа назад

Начались обсуждения по канатной дороге через реку Казанку

Новости Казани

3 часа назад

В Казани у озера Средний Кабан нашли неразорвавшийся снаряд

Новости Казани

5 часов назад

Возле парка «Елмай» в Казани открыли парковку на 31 место
Важное в РТ
6 дней назад

Сбербанк в Татарстане открыл кредитную линию крупному производителю растительного масла