«Теперь абсолютно запрещено». Новые правила во всех супермаркетах России заработали с апреля

Покупатели различных магазинов были проинформированы о введении новых правил, действующих в России с апреля.

Эти изменения затрагивают работу всех продуктовых супермаркетов по всей стране, устанавливая обязательства как для продавцов, так и для клиентов. Согласно информации от PRIMPRESS, определенные действия теперь будут запрещены.

Специалисты сообщили, что важные изменения начали действовать в стране после того, как председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление. Новый документ вступил в силу в апреле и более строго регулирует взаимодействие между продавцами и покупателями.

Теперь в магазинах будет запрещено продавать продукты с истекшим сроком годности и товары, которые не занесены в официальную базу, что означает, что они могут быть контрафактными. Это правило затронет 13 категорий товаров, включая молочную продукцию, питьевую воду, пиво, табак, безалкогольные напитки, антисептики, БАДы и другие.

Запрет будет вводиться постепенно: сначала он будет применяться только к части товаров, затем распространится на все продукты. Все супермаркеты и универсамы по всей России будут обязаны соблюдать это правило.

Соблюдение правил продажи товаров будет контролироваться через маркировку. Каждый товар из упомянутых категорий должен иметь соответствующий значок маркировки "Честный знак". Если такой маркировки нет, товар не будет пробит на кассе и его нельзя будет приобрести. Введение такой системы ожидается улучшит защиту россиян от устаревших товаров и фальшивок, а нарушителей будут наказывать крупными штрафами.