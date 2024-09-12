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«Теперь абсолютно запрещено»: доживших до 70 лет пенсионеров ждет огромный сюрприз в сентябре

С началом осени 2024 года в России были введены...

culture.ru

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С началом осени 2024 года в России были введены новые льготы, адресованные пенсионерам старше 70 лет.

Эксперт по пенсионным вопросам Анастасия Киреева сообщила о значительном повышении фиксированной выплаты к пенсии для этой категории граждан, подчеркнув важность внимания к деталям и ограничениям, связанным с этими изменениями.

Повышение фиксированной выплаты к пенсии

Пенсионеры, достигшие 70-летнего возраста, теперь имеют право на удвоенную фиксированную выплату к пенсии, что значительно улучшает их финансовое состояние. Подобное увеличение уже действовало для лиц в возрасте 80 лет и старше. Это усилие направлено на поддержку достойного уровня жизни пожилых людей.

Льготы за коммунальные услуги

Помимо увеличенной пенсии, пожилые люди также могут рассчитывать на сокращенные расходы по коммунальным услугам. В ряде регионов страны действуют программы, снижающие стоимость капитального ремонта жилья для пенсионеров. С 70 лет они платят только половину, а после 80 лет — вообще освобождаются от этих платежей.

Критерии для получения льгот

Льготы предназначены преимущественно для одиноких пенсионеров или семей, где большинство членов не имеют дохода. Размер льготы зависит от нормы жилой площади, принятой в конкретном регионе.

Примерно в Москве действует норма в 33 квадратных метра на человека. Если жилплощадь пенсионера превышает этот стандарт, льготы применяются только к части площади, остальное жилье оплачивается полностью.

Ограничения использования льгот

Существуют ограничения по использованию этих льгот. Если размер квартиры превышает установленные нормы, то льготы применяются только к разрешенной площади. За дополнительные метры пенсионеры оплачивают полную стоимость, что необходимо учитывать при планировании бюджета.

Процесс оформления льгот

Для оформления льгот пенсионеры должны обратиться в соцслужбы или многофункциональные центры. Там помогут подать необходимые документы и проверить соответствие условиям для получения поддержки.

Введение новых льгот для пенсионеров старше 70 лет представляет собой значительную поддержку этой категории населения, облегчая их финансовую нагрузку и улучшая качество жизни. Важно осведомленность о всех условиях и ограничениях для эффективного использования предложенных возможностей.

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