Темнее черного: Глоба назвала 3 знака зодиака, которым всё зло вернётся бумерангом с 25 января

Тамара Глоба поделилась свои прогнозом относительно знаков зодиака на конец января, предостерегая о возможных трудностях, которые могут возникнуть в различных сферах жизни. Астролог предупреждает, что представителям трех знаков зодиака нужно быть готовыми к предстоящим неблагоприятным событиям, передает progorodsamara.

Стрелец

В свои завершающие дни январь для Овнов обещает быть довольно неприятным. Ваши обычные энергия и решительность заменятся чувством беспомощности. Попытка начать новый проект приведет к серии неудачных событий, и ваши планы рухнут, как карточный дом. Ваши идеи будут недооценены окружающими, и вас ожидает ряд недопониманий. Постарайтесь избегать конфликтов и не принимайте на свой счет критику - это временная неудача, которая скоро пройдет.

Рак

Оставшийся период января для Раков обещает быть довольно трудным днем в области личных отношений. Ваши близкие будут неудовлетворены вашим поведением, и ваши попытки поддерживать беседу могут привести только к недопониманиям. В работе же вы столкнетесь с затруднениями, и ваши идеи будут проигнорированы. Звезды не рекомендуют принимать важные решения, так как они могут принести только разочарование и дополнительные проблемы.

Рыбы

Для рыб конец января обещает быть полным стресса и разочарований. Ваши планы на карьерный рост подвергнутся сомнению, и ваш труд будет недооценен. Попытки выделиться или высказать свое мнение приведут к конфликтам с коллегами, и вас могут обвинить в некомпетентности. В личной жизни вас ждут недопонимания и разногласия с партнером. Астролог советует избегать серьезных обсуждений и решений, чтобы избежать дополнительных проблем.