Тело экс-клавишника группы "Руки Вверх" нашли с пробитой головой у него дома

Папа Владимира Капырина, клавишника группы "Руки вверх", нашёл своего сына с разбитой головой его московской квартире. Дмитрий Капырин уверен, что его сын погиб от рук неизвестных.

Тело Владимира было обнаружено в луже крови с проникающими ранами по голове, сообщил отец в интервью telegram-каналу Shot. Кроме того, обнаружены множественные ссадины и ушибы на теле погибшего. Семья уверена, что это доказательство преступления и настаивает на том, что Владимира убили.

Насильственная смерть музыканта была подтверждена заключением судмедэкспертизы, однако полицейский источник, цитируемый агентством "Регнум", опровергает это заявление и утверждает, что нет никаких доказательств убийства Владимира Капырина.

Прощание с покойным клавишником состоится 11 октября в Москве.