Telegram, Viber и WhatsApp уходят из России. Всех пользователей удивит неприятный сюрприз 1 марта
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В 2025 году россияне могут столкнуться с новыми условиями использования таких широко распространенных мессенджеров, как Telegram, Viber и WhatsApp, из-за введения новых законодательных требований. По новым правилам, иностранные компании должны будут хранить данные российских пользователей на серверах, находящихся в России, и обеспечивать доступ к этим данным государственным органам.
Эти изменения вызывают беспокойство среди многих пользователей, так как мессенджеры являются ключевыми инструментами для личного и профессионального общения. На данный момент, множество международных платформ не приступили к выполнению этих требований, что подвергает их риску блокировки со стороны российского регулятора и может серьезно повлиять на их операции в стране.
Последствия таких ограничений особенно критичны для делового сообщества. Отрасли, такие как финансы, розничная торговля и логистика, которые активно используют мессенджеры для повседневной работы, могут оказаться перед вызовом, который повлияет на их внутренние процессы и коммуникации.
Как альтернативу блокированным сервисам, в России предлагаются местные платформы, например, «ТамТам» и «Сферум». Но мнения пользователей о новых приложениях разделились, особенно когда речь заходит о функциональности и безопасности данных. В этой ситуации, использование VPN для доступа к заблокированным сервисам набирает популярность, как и советы по изучению других способов связи.
Вопрос о том, удастся ли иностранным сервисам найти общий язык с российскими властями, остается открытым. Известно, что новые регуляторные меры могут серьезно изменить привычный порядок использования мессенджеров для многих россиян.
*Корпорация Meta (владелец Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads) внесена в список экстремистских организаций и запрещена в России.
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