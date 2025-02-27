Telegram, Viber и WhatsApp уходят из России. Всех пользователей ожидает неприятный сюрприз с марта

К 2025 году владельцы аккаунтов ведущих мессенджерских приложений, таких как Telegram, Viber и WhatsApp, в России встретятся с значительными трансформациями в управлении их личной информацией.

Ожидаемые законодательные настройки предписывают обязательное хранение всех данных, собранных данными сервисами, на серверах, находящихся в пределах Российской Федерации, с обеспечением доступа к этим данным для российских правительственных институтов.

Перезагрузка политики данных

По новому закону, личные данные граждан должны централизованно размещаться внутри страны, что позволяет государственным органам легко получать доступ к этим сведениям. Это предписание возбуждает опасения среди как пользователей, так и поставщиков услуг из-за потенциальных рисков для приватности.

Воздействие на деятельность и бизнес

Эти ограничения предполагают серьёзное влияние на функционирование бизнес-структур, особенно в таких отраслях, как финансы и логистика, где критически важен надежный и конфиденциальный обмен информацией.

Альтернативы и новые платформы

В ожидании данных изменений, на рынке появляются новые, местные разработки, такие как мессенджеры «ТамТам» и «Сферум». Несмотря на их наличие, многие россияне прибегли к использованию VPN для сохранения доступа к традиционным приложениям, обходя предстоящие ограничения.

Прогнозы и предстоящие проблемы

Как будут складываться взаимоотношения между глобальными мессенджерскими сервисами и российскими регуляторами, пока не ясно. Новая законодательная рамка представляет собой как технологическую, так и культурную загадку, создавая напряжение среди пользователей и ставя под вопрос приватность и свободу общения.

Эти законы могут радикально изменить подход к цифровой конфиденциальности и доступности услуг в России, вызывая беспокойство у многих сторон и потенциально перекраивая правила взаимодействия в цифровом пространстве.