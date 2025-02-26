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Telegram, Viber и WhatsApp уходят из России. Всех пользователей ожидает неприятный сюрприз марта

В 2025 году в России вступят в силу новые закон...

dzen.ru

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С 2025 года жизнь российских пользователей популярных мессенджеров, таких как Telegram, Viber, и WhatsApp, может кардинально измениться.

Новые законодательные требования, нацеленные на усиление контроля за персональными данными, требуют от операторов данных платформ хранить информацию на серверах, расположенных в России, и предоставлять к ним доступ государственным органам.

Детали законодательных изменений

Под новым законом, все персональные данные россиян, обрабатываемые через мессенджеры, должны находиться на территории РФ. Это дает возможность государственным структурам доступ к этим данным в рамках закона. Такие меры вызывают беспокойство среди пользователей и сервисов из-за потенциальной угрозы приватности.

Влияние на повседневное общение и бизнес

Эти ограничения могут серьезно повлиять на работу компаний, для которых мгновенное общение через эти платформы является ключевым аспектом оперативности и эффективности. Особенно это касается секторов, зависящих от скорости обмена информацией, таких как финансы, ритейл и логистика.

Поиск альтернатив и решений

Перед лицом возможных блокировок мессенджеров, российские разработчики предлагают альтернативные платформы, такие как «ТамТам» и «Сферум». Однако эти сервисы пока не вызывают достаточного доверия у пользователей из-за вопросов функциональности и безопасности. Многие обращаются к VPN-сервисам, чтобы обеспечить сохранность доступа к заблокированным или ограниченным ресурсам.

Перспективы и вызовы

Пока не ясно, как разрешится ситуация между иностранными мессенджерами и российскими властями. Нововведения ставят под вопрос возможность сохранения привычного уровня коммуникаций и конфиденциальности, на что пользователи реагируют с осторожностью и тревогой.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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