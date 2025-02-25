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Telegram, Viber и WhatsApp уходят из России. Всех пользователей ожидает неприятный сюрприз 1 марта

С 2025 года в России вступят в силу новые закон...

finance.yahoo.com

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С 2025 года жители России могут столкнуться с новыми ограничениями на использование таких популярных мессенджеров, как Telegram, Viber и WhatsApp.

Изменения в законодательстве, требующие от компаний хранения данных пользователей на серверах в России и предоставления доступа к ним государственным структурам, вызывают озабоченность среди миллионов пользователей.

Ключевые изменения и их последствия

По новым правилам, все данные российских пользователей должны храниться на территории страны, что дает государственным органам возможность доступа к этой информации. Несмотря на сопротивление некоторых международных компаний, невыполнение этих требований может привести к блокировке их сервисов в России.

Влияние на бизнес и общение

Особенно остро ограничения могут затронуть предприятия, чьи сотрудники активно используют мессенджеры для выполнения служебных задач. Банки, маркетплейсы и службы доставки, которые зависят от мессенджеров для оперативной коммуникации, могут столкнуться с серьезными проблемами в рабочих процессах.

Альтернативные платформы и обход ограничений

В ответ на возможные блокировки, российские разработчики предлагают местные платформы, такие как «ТамТам» и «Сферум». Однако пользователи выражают сомнения в их функциональности и уровне безопасности. Растет интерес к использованию VPN-сервисов, чтобы обойти возможные блокировки и сохранить доступ к нужным сервисам.

Перспективы решения проблемы

На данный момент не ясно, удастся ли достичь компромисса между иностранными компаниями и российским правительством. Новые требования ставят под угрозу удобство и привычные способы коммуникации миллионов россиян, привыкших к надежности и эффективности международных мессенджеров, сообщает progorodche.ru.

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Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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