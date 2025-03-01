Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Telegram, Viber и WhatsApp уходят из России. Все пользователи готовятся к неприятному сюрпризу 1 марта

В 2025 году российские пользователи популярных ...

ferra.ru

Подписаться на Дзен.канал

В 2025 году российские пользователи популярных мессенджеров, таких как Telegram, Viber и WhatsApp, могут столкнуться с серьезными ограничениями в связи с новыми законодательными требованиями. Правительство требует, чтобы данные пользователей хранились на территории России и были доступны для государственных органов.

Основное содержание: Согласно новым законодательным изменениям, все компании, предоставляющие услуги мессенджеров, должны будут хранить информацию о российских пользователях на серверах внутри страны. Также от них требуется предоставление доступа к этим данным российским государственным структурам.

Эти требования вызывают озабоченность среди миллионов пользователей, так как мессенджеры играют ключевую роль в повседневном общении и выполнении рабочих задач. В случае невыполнения требований правительства, мессенджеры могут быть заблокированы, что негативно скажется на многих аспектах жизни граждан и бизнеса.

Особенно остро проблема блокировки может стоять для предприятий, использующих эти платформы для рабочих процессов, таких как банки, маркетплейсы и службы доставки. Ограничения могут серьезно нарушить их операционную деятельность и усложнить коммуникацию между сотрудниками и клиентами.

В ответ на потенциальные ограничения многие пользователи и компании рассматривают альтернативные пути, такие как переход на местные платформы, например «ТамТам» и «Сферум», хотя эти сервисы пока не вызывают такого же доверия по части функциональности и безопасности. Также наблюдается возросший интерес к использованию VPN-сервисов для обхода блокировок.

Заключение: Новые законодательные инициативы ставят под вопрос будущее международных мессенджеров в России и порождают многочисленные дискуссии о балансе между национальной безопасностью и личной свободой. Остаётся неясным, как разовьется ситуация и смогут ли иностранные компании договориться с российским правительством, чтобы избежать блокировки и сохранить свою деятельность в стране.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Семьи больше не в приоритете? Что скрывается за падением рождаемости в Татарстане

Новости России

день назад

Куда, блин, ехать? Что можно отведать на Масленицу в Приволжье

дезинфекция клопов цена

Лонгриды

день назад

Синоптики раскрыли даты: вот когда зима окончательно покинет Казань

Новости Казани

2 дня назад

Ледовое шоу Этери Тутберидзе состоится в Казани 13 апреля

эконом ремонт однокомнатной квартиры в Нижнем Новгороде

Не у нас

день назад

В Китае казнили женщину за похищение и продажу 17 детей

Не у нас

день назад

Адвоката из Петербурга задержали за съемку порно с 7-летней дочерью

Не у нас

день назад

Mash: во Владикавказе спасатель МЧС умер при попытке снять кошку с дерева

Новости Татарстана

день назад

Глава Минпромторга РТ напомнил о важности создания архивов

Новости Казани

день назад

Тарасова: тренеры по фигурному катанию переедут в Казань для работы с Загитовой
Лонгриды
2 дня назад

Опасный алкоголь: почему в Татарстане растёт число отравлений?

В Татарстане за январь 2025 года зарегистрирова...

Новости Казани

час назад

В Казани за 83 млн рублей реконструируют Дворец культуры химиков

Интересное в Казани

10 часов назад

Kоманда ИТLE дарит путевку в Умру – паломничество к священным местам для мусульман

Новости Казани

час назад

4 марта в Московском и Авиастроительном районе отключат воду

Не у нас

8 часов назад

Постоянный стресс на работе увеличивает биологический возраст офисных сотрудников
СК просит ареста для главы исполнительного коми...
Новости Татарстана
день назад

СК просит ареста для главы исполнительного комитета Альметьевска Айнура Исхакова

Не у нас

8 часов назад

Сбербанк обучил ИИ анализу банковских данных

Новости Казани

10 часов назад

Альберт Бодокия рассказал, куда казанцам лучше всего полететь на отдых весной

Новости Татарстана

10 часов назад

В Татарстане усилят меры безопасности во время Рамадана
“Хочешь — ночуй на работе, хочешь — работай без...
Интересное в Казани
4 дня назад

“Хочешь — ночуй на работе, хочешь — работай без выходных”: предприниматель из Казани рассказал, чем придется пожертвовать ради открытия своего дела