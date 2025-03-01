Telegram, Viber и WhatsApp уходят из России. Все пользователи готовятся к неприятному сюрпризу 1 марта

В 2025 году российские пользователи популярных мессенджеров, таких как Telegram, Viber и WhatsApp, могут столкнуться с серьезными ограничениями в связи с новыми законодательными требованиями. Правительство требует, чтобы данные пользователей хранились на территории России и были доступны для государственных органов.

Основное содержание: Согласно новым законодательным изменениям, все компании, предоставляющие услуги мессенджеров, должны будут хранить информацию о российских пользователях на серверах внутри страны. Также от них требуется предоставление доступа к этим данным российским государственным структурам.

Эти требования вызывают озабоченность среди миллионов пользователей, так как мессенджеры играют ключевую роль в повседневном общении и выполнении рабочих задач. В случае невыполнения требований правительства, мессенджеры могут быть заблокированы, что негативно скажется на многих аспектах жизни граждан и бизнеса.

Особенно остро проблема блокировки может стоять для предприятий, использующих эти платформы для рабочих процессов, таких как банки, маркетплейсы и службы доставки. Ограничения могут серьезно нарушить их операционную деятельность и усложнить коммуникацию между сотрудниками и клиентами.

В ответ на потенциальные ограничения многие пользователи и компании рассматривают альтернативные пути, такие как переход на местные платформы, например «ТамТам» и «Сферум», хотя эти сервисы пока не вызывают такого же доверия по части функциональности и безопасности. Также наблюдается возросший интерес к использованию VPN-сервисов для обхода блокировок.

Заключение: Новые законодательные инициативы ставят под вопрос будущее международных мессенджеров в России и порождают многочисленные дискуссии о балансе между национальной безопасностью и личной свободой. Остаётся неясным, как разовьется ситуация и смогут ли иностранные компании договориться с российским правительством, чтобы избежать блокировки и сохранить свою деятельность в стране.