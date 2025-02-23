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· 16+ · Полина Модестова

Telegram, Viber и WhatsApp покидают Россию. Всех пользователей ожидает неприятный сюрприз 1 марта

Начиная с 2025 года, новые законодательные треб...

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Начиная с 2025 года, новые законодательные требования в России могут ограничить использование популярных мессенджеров, таких как Telegram, Viber и WhatsApp, из-за необходимости хранения данных на серверах внутри страны и предоставления доступа к ним госорганам. Это изменение вносит тревогу среди пользователей, зависящих от этих сервисов для личного и профессионального общения.

Основные моменты законодательных изменений: Под новым законом, который вступит в силу в 2025 году, все сервисы обмена сообщениями должны будут хранить данные россиян на серверах, расположенных в России, и предоставлять доступ к этим данным российским властям. Некоторые глобальные сервисы пока не спешат соответствовать этим требованиям, что может привести к их блокировке на российском рынке.

Воздействие на бизнес и личные коммуникации: Ограничения могут серьезно повлиять на бизнес-операции, так как многие компании используют эти платформы для своей повседневной деятельности. Прерывание доступа к таким инструментам может затормозить рабочие процессы и усложнить выполнение бизнес-задач. Для обычных пользователей это также станет значительной проблемой, особенно для тех, кто привык поддерживать связь с семьей и друзьями через эти приложения на расстоянии.

Локальные альтернативы и методы обхода блокировок: В ответ на потенциальные ограничения российские разработчики предлагают альтернативные платформы, такие как «ТамТам» и «Сферум». Несмотря на это, у многих пользователей остаются сомнения касательно функционала и безопасности этих приложений. Повышается интерес к использованию VPN-сервисов, которые могут помочь обойти географические ограничения.

Будущие перспективы: Вопрос о том, смогут ли международные компании договориться с российскими властями, остается открытым. Однако ясно, что предстоящие ограничения поставят перед пользователями серьезные вызовы, принуждая их адаптироваться к новой реальности в сфере цифрового общения.

Заключение: Изменения в законодательстве по использованию мессенджеров в России в 2025 году могут радикально изменить способ взаимодействия миллионов пользователей с цифровыми платформами. Это потребует от пользователей и компаний адаптации к новым условиям и возможно, искать новые пути для сохранения связи и безопасности данных.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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