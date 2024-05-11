Те люди, которые это едят, имеют самый низкий уровень холестерина в крови — даже без строгой диеты: диетолог раскрыл секрет

Диетологи обнаружили, что некоторые продукты способны эффективно снижать уровень холестерина в крови даже без строгих диет.

Эксперты обратили внимание на группы людей, которые регулярно употребляют в пищу определенные продукты, и заметили, что они имеют самый низкий уровень холестерина.

Специалисты выделяют несколько продуктов, которые активно влияют на снижение уровня «плохого» холестерина:

Овсянка и цельнозерновые продукты

Богатые растворимой клетчаткой, овсянка и цельнозерновые продукты помогают выводить из организма лишний холестерин. Они препятствуют его всасыванию в кишечнике и поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы.

Орехи и семена

Орехи (особенно миндаль и грецкие орехи) содержат полезные жиры и растительные стеролы, которые снижают уровень холестерина. Семена чиа и льна также оказывают благоприятное влияние благодаря растительной клетчатке.

Фрукты и овощи

Яблоки, груши, цитрусовые и овощи, такие как брокколи и морковь, содержат пектин, который связывает холестерин и способствует его выведению из организма.

Рыба и омега-3 жирные кислоты

Регулярное употребление рыбы (особенно лосося, скумбрии и сардин) помогает поддерживать баланс холестерина благодаря омега-3 жирным кислотам, уменьшающим уровень триглицеридов и повышающим концентрацию «хорошего» холестерина.

Бобовые культуры

Чечевица, фасоль и нут содержат много растительного белка и клетчатки, что помогает нормализовать уровень холестерина и поддерживать сбалансированное питание.

Включение этих продуктов в ежедневный рацион способствует снижению холестерина и улучшению общего состояния здоровья. Врачи рекомендуют сочетать это с регулярными физическими упражнениями и уменьшением потребления насыщенных жиров и сахара для наилучшего эффекта. Даже без строгих диет правильное питание позволит держать холестерин под контролем и поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы.