Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Те люди, которые это едят, имеют самый низкий уровень холестерина в крови — даже без строгой диеты: диетолог раскрыл секрет

Диетологи обнаружили, что некоторые продукты способны эффективно снижать уровень холестерина в крови даже без строгих диет.

flectone.ru

Подписаться в Telegram

Диетологи обнаружили, что некоторые продукты способны эффективно снижать уровень холестерина в крови даже без строгих диет.

Эксперты обратили внимание на группы людей, которые регулярно употребляют в пищу определенные продукты, и заметили, что они имеют самый низкий уровень холестерина.

Специалисты выделяют несколько продуктов, которые активно влияют на снижение уровня «плохого» холестерина:

  • Овсянка и цельнозерновые продукты

Богатые растворимой клетчаткой, овсянка и цельнозерновые продукты помогают выводить из организма лишний холестерин. Они препятствуют его всасыванию в кишечнике и поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы.

  • Орехи и семена

Орехи (особенно миндаль и грецкие орехи) содержат полезные жиры и растительные стеролы, которые снижают уровень холестерина. Семена чиа и льна также оказывают благоприятное влияние благодаря растительной клетчатке.

  • Фрукты и овощи

Яблоки, груши, цитрусовые и овощи, такие как брокколи и морковь, содержат пектин, который связывает холестерин и способствует его выведению из организма.

  • Рыба и омега-3 жирные кислоты

Регулярное употребление рыбы (особенно лосося, скумбрии и сардин) помогает поддерживать баланс холестерина благодаря омега-3 жирным кислотам, уменьшающим уровень триглицеридов и повышающим концентрацию «хорошего» холестерина.

  • Бобовые культуры

Чечевица, фасоль и нут содержат много растительного белка и клетчатки, что помогает нормализовать уровень холестерина и поддерживать сбалансированное питание.

Включение этих продуктов в ежедневный рацион способствует снижению холестерина и улучшению общего состояния здоровья. Врачи рекомендуют сочетать это с регулярными физическими упражнениями и уменьшением потребления насыщенных жиров и сахара для наилучшего эффекта. Даже без строгих диет правильное питание позволит держать холестерин под контролем и поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане потеплеет до +10, но вновь ожидаются дождь и мокрый снег

Новости Казани

день назад

На проспекте Победы в Казани парни устроил погром, разбив 3 авто и окно

защита от тараканов на вентиляцию способы

Новости Казани

час назад

54-летняя Айсылу сдала мужа-сына в психиатрическую клинику

Интересное в Казани

2 дня назад

По следам викингов: рассказываем, как из исторического места под Казанью сделали место для семейного отдыха

ремонт кассетных видеомагнитофонов в Москве

Новости Казани

день назад

Девушка-разведчик из Казани Марта Макарова снялась в видео о службе по контракту

Новости Казани

9 часов назад

Сын Асфана Галявова ушел из инспекции труда Татарстана

Новости Татарстана

день назад

Метеоролог КФУ Аухадеев рассказал о погоде в Татарстане на праздники

Новости Татарстана

10 часов назад

В РТ потеплеет до плюс 13 градусов
Новости Казани
2 дня назад

В Казани нетрезвая девушка устроила дебош на остановке «Советская площадь»

В Казани нетрезвая девушка устроила дебош на остановке «Советская площадь»

Новости Татарстана

36 минут назад

В РТ изменится график движения теплоходов «Метеор» до Свияжска

Новости Казани

46 минут назад

В Казани легковушка на зебре сбила подростка

Новости Казани

46 минут назад

Участник «Казанского марафона» сделал предложение девушке

Новости Татарстана

56 минут назад

В РТ план по строительству индивидуальных домов выполнили на 96%
Спортсменка из Татарстана Ксения завоевала золото на Чемпионате Европы по самбо
Новости Татарстана
день назад

Спортсменка из Татарстана Ксения завоевала золото на Чемпионате Европы по самбо

Новости Татарстана

час назад

В 175-й школе почтили память погибших детей и учителей

Новости Татарстана

час назад

Комик Денис Дорохов принял участие в Казанском марафоне

Новости Казани

час назад

Артем Лукоянов может покинуть «Ак Барс»

В Казани дядя ударил 22-летнего племянника из-за жилья ножом
Новости Казани
день назад

В Казани дядя ударил 22-летнего племянника из-за жилья ножом
Пьяный водитель Hyundai протаранил кроссовер в Казани на Саида Галеева
Новости Казани
день назад

Пьяный водитель Hyundai протаранил кроссовер в Казани на Саида Галеева