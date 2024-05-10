Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Те люди, которые это едят, имеют самый низкий уровень холестерина в крови — даже без строгого рациона: диетолог раскрыл секрет

Поддерживать низкий уровень холестерина в крови можно даже без строгого рациона. Диетолог раскрыл секрет о том, какие продукты наиболее эффективны в борьбе с повышенным холестерином, позволяя людям поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы.

mykaleidoscope.ru

Подписаться в Telegram

Поддерживать низкий уровень холестерина в крови можно даже без строгого рациона. Диетолог раскрыл секрет о том, какие продукты наиболее эффективны в борьбе с повышенным холестерином, позволяя людям поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы. Узнайте больше об этих продуктах и о том, как их можно включить в свой ежедневный рацион.

1. Орехи и семена:

Орехи, такие как миндаль и грецкие орехи, а также семена (например, льняные и семена чиа) богаты полезными жирами и клетчаткой, которые способствуют снижению уровня плохого холестерина. Они также содержат растительные стерины, которые уменьшают его всасывание.

2. Овес и овсяные отруби:

Овес — прекрасный источник растворимой клетчатки, которая образует гелеобразное вещество в кишечнике, связывая холестерин и выводя его из организма. Употребление овсяных хлопьев или отрубей регулярно способствует нормализации уровня холестерина.

3. Фасоль и бобовые:

Фасоль, нут, чечевица и другие бобовые продукты — отличный источник растительного белка и растворимой клетчатки. Их включение в рацион помогает эффективно снизить уровень холестерина.

4. Лосось и жирная рыба:

Лосось, скумбрия и сардины богаты омега-3 жирными кислотами, которые помогают снизить уровень триглицеридов и повышают уровень полезного холестерина. Два приема жирной рыбы в неделю окажут положительное влияние на здоровье сердца.

5. Авокадо:

Этот фрукт содержит мононенасыщенные жиры и клетчатку, которые способствуют повышению уровня хорошего холестерина. Добавляйте авокадо в салаты, тосты или готовьте из него соус.

6. Чеснок:

Исследования показали, что регулярное употребление чеснока может помочь снизить уровень холестерина и укрепить здоровье сердечно-сосудистой системы. Добавляйте его в соусы, супы или используйте как приправу.

7. Зеленый чай:

Зеленый чай содержит антиоксиданты — катехины, которые снижают уровень холестерина в организме. Регулярное его употребление помогает снизить риск заболеваний сердца.

Советы по включению этих продуктов в рацион:

  • Планируйте приемы пищи, чтобы убедиться, что включаете продукты из списка каждый день.
  • Начните утро с порции овсянки с добавлением семян или орехов.
  • Приготовьте салат с фасолью, авокадо и чесноком.
  • Добавьте кусочек лосося в ужин или замените мясо в одном из приемов пищи на бобовые.

Диетолог уверен, что сбалансированное питание, включающее эти продукты, поможет поддерживать оптимальный уровень холестерина в крови без строгих ограничений.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

15 часов назад

В Татарстане потеплеет до +10, но вновь ожидаются дождь и мокрый снег

Интересное в Казани

день назад

По следам викингов: рассказываем, как из исторического места под Казанью сделали место для семейного отдыха

плесень вызов наших специалистов

Новости Казани

16 часов назад

На проспекте Победы в Казани парни устроил погром, разбив 3 авто и окно

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Дачный сезон близко: вот что поможет казанцам в 2024 году

установка экрана на акриловую ванну в Челябинске

Новости Казани

день назад

В Казани 50-летнюю пенсионерку насиловали 5 часов

Новости Казани

день назад

Фото в платке из мечети в Казани опубликовала Алина Загитова

Новости Татарстана

день назад

«Засватали»: фанаты Алины Загитовой удивились фото в «Кул Шарифе» в платке

Новости Казани

8 часов назад

Девушка-разведчик из Казани Марта Макарова снялась в видео о службе по контракту

Новости Татарстана

день назад

Алина Загитова выложила видео с баскетбольного матча полуфинала Единой лиги
Новости Татарстана
14 часов назад

Метеоролог КФУ Аухадеев рассказал о погоде в Татарстане на праздники

Метеоролог КФУ Аухадеев рассказал о погоде в Татарстане на праздники

Новости Татарстана

6 часов назад

В Нижнекамского района полыхали баня и надворные постройки на площади 30 кв м

Интересное в Казани

день назад

Скупой платит дважды: рассказываем, на чем точно не стоит экономить при строительстве дома в Казани

Новости Татарстана

8 часов назад

В Челнах суд запретил продавать табак возле школы

Новости Казани

11 часов назад

Президент Гвинеи-Бисау прибыл с визитом в Казань к Минниханову
Спортсменка из Татарстана Ксения завоевала золото на Чемпионате Европы по самбо
Новости Татарстана
8 часов назад

Спортсменка из Татарстана Ксения завоевала золото на Чемпионате Европы по самбо

Новости Татарстана

12 часов назад

В Казани пьяный водитель на Subaru врезался в «ГАЗель»

Новости Казани

12 часов назад

Музыканты «Волга-Волга» из Казани спели песню к 100-летию поэта Булата Окуджавы

Новости Казани

13 часов назад

На подземной парковке ТЦ «МЕГА» 9 мая сгорел автомобиль – людей эвакуировали
В Казани дядя ударил 22-летнего племянника из-за жилья ножом
Новости Казани
10 часов назад

В Казани дядя ударил 22-летнего племянника из-за жилья ножом
Пьяный водитель Hyundai протаранил кроссовер в Казани на Саида Галеева
Новости Казани
11 часов назад

Пьяный водитель Hyundai протаранил кроссовер в Казани на Саида Галеева