Те люди, которые это едят, имеют самый низкий уровень холестерина в крови — даже без строгого рациона: диетолог раскрыл секрет

Поддерживать низкий уровень холестерина в крови можно даже без строгого рациона. Диетолог раскрыл секрет о том, какие продукты наиболее эффективны в борьбе с повышенным холестерином, позволяя людям поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы. Узнайте больше об этих продуктах и о том, как их можно включить в свой ежедневный рацион.

1. Орехи и семена:

Орехи, такие как миндаль и грецкие орехи, а также семена (например, льняные и семена чиа) богаты полезными жирами и клетчаткой, которые способствуют снижению уровня плохого холестерина. Они также содержат растительные стерины, которые уменьшают его всасывание.

2. Овес и овсяные отруби:

Овес — прекрасный источник растворимой клетчатки, которая образует гелеобразное вещество в кишечнике, связывая холестерин и выводя его из организма. Употребление овсяных хлопьев или отрубей регулярно способствует нормализации уровня холестерина.

3. Фасоль и бобовые:

Фасоль, нут, чечевица и другие бобовые продукты — отличный источник растительного белка и растворимой клетчатки. Их включение в рацион помогает эффективно снизить уровень холестерина.

4. Лосось и жирная рыба:

Лосось, скумбрия и сардины богаты омега-3 жирными кислотами, которые помогают снизить уровень триглицеридов и повышают уровень полезного холестерина. Два приема жирной рыбы в неделю окажут положительное влияние на здоровье сердца.

5. Авокадо:

Этот фрукт содержит мононенасыщенные жиры и клетчатку, которые способствуют повышению уровня хорошего холестерина. Добавляйте авокадо в салаты, тосты или готовьте из него соус.

6. Чеснок:

Исследования показали, что регулярное употребление чеснока может помочь снизить уровень холестерина и укрепить здоровье сердечно-сосудистой системы. Добавляйте его в соусы, супы или используйте как приправу.

7. Зеленый чай:

Зеленый чай содержит антиоксиданты — катехины, которые снижают уровень холестерина в организме. Регулярное его употребление помогает снизить риск заболеваний сердца.

Советы по включению этих продуктов в рацион:

Планируйте приемы пищи, чтобы убедиться, что включаете продукты из списка каждый день.

Начните утро с порции овсянки с добавлением семян или орехов.

Приготовьте салат с фасолью, авокадо и чесноком.

Добавьте кусочек лосося в ужин или замените мясо в одном из приемов пищи на бобовые.

Диетолог уверен, что сбалансированное питание, включающее эти продукты, поможет поддерживать оптимальный уровень холестерина в крови без строгих ограничений.