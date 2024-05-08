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Те, кто это ест, имеют самый низкий уровень холестерина в крови — даже без жесткого рациона: диетолог раскрыл секрет

Некорректное питание, мало физической активности, лишний вес - это лишь некоторые из них.

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Много причин высокого холестерина.

Некорректное питание, мало физической активности, лишний вес - это лишь некоторые из них. Важно помнить, что вреден только "плохой" холестерин, известный как ЛПНП. А "хороший" (ЛПВП) помогает предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.

Диетолог Роб Хобсон рекомендует не концентрироваться только на исключении определенных продуктов для достижения баланса холестерина. Важен комплексный подход.

Например, не следует полностью отказываться от жиров. Вредные "трансжиры" лучше заменить на ненасыщенные: оливковое масло, жирную рыбу (лосось, форель, сардины, сельдь и анчоусы), авокадо, орехи и семена. С углеводами тоже не стоит бояться, но лучше выбирать цельнозерновые продукты, богатые клетчаткой.

И необходимо добавлять в рацион продукты, обогащенные растительными стеролами и стеринами. По мнению Хобсона, люди, употребляющие растительные стерины, имеют самый низкий уровень холестерина. Эти вещества ограничивают перенос холестерина из кишечника в кровь, что помогает снизить уровень ЛПНП.

"Растительные стерины влияют на производство печенью холестерина, информируя о том, что организму холестерина хватает. Печень уменьшает синтез холестерина, что способствует дальнейшему снижению уровня ЛПНП," - пояснил эксперт.

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