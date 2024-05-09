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Те, кто это ест, имеют самый низкий уровень холестерина в крови — даже без строгого рациона: диетолог раскрыл секрет

Существует секрет питания, который позволяет поддерживать низкий уровень холестерина в крови даже без строгого рациона. По словам опытного диетолога, это связано с регулярным употреблением определенных продуктов, богатых полезными веществами.

flectone.ru

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Существует секрет питания, который позволяет поддерживать низкий уровень холестерина в крови даже без строгого рациона. По словам опытного диетолога, это связано с регулярным употреблением определенных продуктов, богатых полезными веществами.

Что помогает снизить холестерин?

  • Авокадо: Этот плод не только вкусен, но и богат мононенасыщенными жирами, которые способствуют снижению уровня ЛПНП («плохого» холестерина) и увеличению ЛПВП («хорошего» холестерина).
  • Орехи: Грецкие орехи, миндаль и фундук содержат множество омега-3 жирных кислот и антиоксидантов. Они нормализуют уровень холестерина и укрепляют сердечно-сосудистую систему.
  • Бобовые: Фасоль, чечевица и нут — это источники растительных белков, клетчатки и минералов. Их регулярное употребление помогает контролировать уровень холестерина, а также поддерживать здоровье сердца.
  • Цельные зерна: Овсянка, ячмень и бурый рис содержат растворимую клетчатку, которая способствует выведению холестерина из организма.
  • Рыба: Лосось, скумбрия и сардины богаты омега-3 жирными кислотами. Эти полезные вещества уменьшают риск сердечных заболеваний и снижают уровень холестерина.
  • Ягоды и цитрусовые: Малина, клубника, апельсины и грейпфруты насыщены антиоксидантами и пектинами. Они помогают выводить лишний холестерин из крови.
  • Оливковое масло: Богатое мононенасыщенными жирами, оливковое масло уменьшает воспаление в сосудах и способствует поддержанию нормального уровня холестерина.

Секрет поддержания низкого уровня холестерина заключается не в строгом ограничении питания, а в добавлении этих полезных продуктов в рацион. Простая замена привычных ингредиентов на более здоровые может помочь в борьбе с повышенным холестерином. Советуйтесь с диетологами и включайте в свое меню больше полезных жиров, клетчатки и антиоксидантов, чтобы поддерживать здоровье сердца и сосудов!

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