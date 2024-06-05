Татьяна Голикова взялась за стариков: от июньских пенсий россияне опешат

Последний бюджетный план России включает предложение о значительном увеличении страховой пенсии по старости до 18 521 рублей для неработающих пенсионеров, вызвавший широкие обсуждения в обществе и среди специалистов.

Новые возрастные требования для пенсионеров: С 2024 года будут введены обновленные возрастные критерии для получения страховой пенсии по старости. Женщинам необходимо будет достичь 60 лет, а мужчинам — 65 лет. Эти правила войдут в полную силу к 2028 году, а до тех пор действует переходный период.

Изменения в стаже и пенсионных баллах: Текущие условия требуют от будущих пенсионеров наличие минимум 14 лет стажа, однако к 2025 году планки будут подняты до 15 лет. Отдельное внимание уделяется индивидуальному пенсионному коэффициенту (ИПК), который на данный момент должен быть не менее 25,8 баллов. Следующий год предполагает его увеличение до 28,2 баллов, что также окажет влияние на размер выплат.

Потенциальное улучшение жизни пенсионеров: Предложенное увеличение пенсий предназначено для поддержки пожилых граждан, что может значительно улучшить их финансовое состояние и качество жизни. Также предполагается, что эти изменения могут стимулировать увеличение трудовой активности среди пожилых.

Эти пенсионные нововведения в бюджете России отражают значительный шаг в направлении усиления поддержки пожилого населения, стремясь к обеспечению их стабильного и достойного финансового будущего. Важно, чтобы граждане были в курсе этих изменений и понимали возможности, которые они предоставляют, пишет «Наша газета».