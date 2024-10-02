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Татьяна Голикова: «Они все останутся без пенсии, предупреждаю». Теперь миллионы пожилых россиян будут вынуждены выйти на работу

В России наблюдается любопытная тенденция: все ...

rutube.ru

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В России наблюдается любопытная тенденция: все больше пожилых граждан продолжают трудиться даже после выхода на пенсию.

Заместитель председателя Правительства Татьяна Голикова сообщила, что свыше 60% граждан старшего возраста активно вовлечены в рабочую деятельность, что указывает на значительные изменения в составе рабочей силы страны.

Последствия пенсионной реформы:

Пенсионная реформа, начатая в России с 2019 года, предполагает постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Эта инициатива привела к росту числа работающих пенсионеров на 2,7 миллиона человек, что позволяет им делать вклад в экономику страны. Статистика показывает, что от 60% до 63% пенсионеров после оформления пенсии вновь начинают работать.

Ценность опыта старшего поколения:

Важно отметить, что самозанятые пенсионеры и люди предпенсионного возраста берут на себя больше заказов, чем молодежь в возрасте от 18 до 25 лет. В среднем, лица старше 55 лет выполняют около семи заданий в месяц, в то время как молодые специалисты ограничиваются 6 заказами. Этот факт подчеркивает востребованность и важность опыта пожилых людей на рынке труда.

Увеличение спроса на квалификацию и опыт пенсионеров:

Также наблюдается рост числа предложений о работе, ориентированных на пенсионеров, особенно в высокотехнологичных секторах. В прошлом году количество вакансий для пенсионеров возросло на 14%, а в сфере IT прирост составил впечатляющие 2,8 раза. Это подчеркивает растущую потребность рынка в квалификации и опыте, который могут предоставить пенсионеры.

Трансформация на рынке труда:

Увеличение пенсионного возраста и активное возвращение пожилых людей на рынок труда изменяет облик трудовых ресурсов в России. Эти изменения не только способствуют улучшению финансового благосостояния пенсионеров, но и помогают им сохранять социальную активность и чувство значимости. Поддержка со стороны государства, направленная на интеграцию старшего поколения в активную экономическую жизнь, играет ключевую роль в устойчивом развитии общества.

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