Зампредседателя Правительства РФ, поделилась итогами на текущий год пенсионной реформы, запущенной пять лет назад.

Согласно её выступлению, реформа привела к созданию приблизительно трёх млн рабочих мест. Помимо этого, заметно увеличилось количество трудоустроенных пенсионеров, из которых 60% активно продолжают свою трудовую деятельность. Эти изменения положительно сказались на экономической устойчивости страны.

Ключевые успехи пенсионной реформы

Пенсионная реформа в России, включающая постепенное увеличение возраста выхода на пенсию, оказала значительное влияние на трудовой рынок. По данным прошлого года, занятость среди населения от 40 до 54 лет достиг рекордных 93%. Это подтверждает, что реформа не только способствовала трудоустройству старших граждан, но и способствовала росту общей занятости.

Для многих пенсионеров продолжение трудовой деятельности стало не только способом улучшения финансового положения, но и средством поддержания активного социального участия, что существенно влияет на качество их жизни.

Влияние на экономику

Повышение пенсионного возраста не только предоставило старшему поколению возможности для улучшения их финансового состояния через продолжение работы, но и оказало значительное воздействие на экономическое развитие страны.

В итоге, пенсионная реформа способствовала улучшению занятости среди пожилого населения и увеличению числа рабочих мест. Продолжение образовательных программ и активное участие пенсионеров в трудовой жизни продолжают положительно влиять на экономическую стабильность и социальное единство в России.

