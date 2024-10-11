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Татьяна Голикова: «Они все останутся без пенсии, предупреждаю». Теперь миллионы пенсионеров в РФ будут вынуждены пойти работать

Заместитель председателя правительства России Т...

vademec.ru

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Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова озвучила результаты, подчеркивающие положительные аспекты пенсионной реформы, стартовавшей пять лет назад.

Ключевым итогом изменений стало создание около 3 миллионов новых рабочих мест и активное возвращение пенсионеров на рынок труда, где 60% из них продолжают работать, что существенно усиливает экономическую стабильность страны.

Достижения пенсионной реформы

Пенсионная реформа, связанная с поэтапным увеличением возраста выхода на пенсию, значительно повлияла на трудовую активность населения. По состоянию на конец прошлого года, уровень занятости среди лиц в возрасте 40–54 лет достиг исторического максимума в 93%, что указывает на то, что реформа способствовала не только трудоустройству пожилых, но и общему повышению уровня занятости.

Для многих пенсионеров продолжение работы стало не только способом улучшения материального положения, но и возможностью поддерживать активное участие в жизни общества.

Возможности для пожилых работников

Татьяна Голикова подчеркнула важность образовательных программ, направленных на адаптацию пожилых работников к современным условиям трудового рынка. Особенно акцентируется внимание на информационных технологиях, где обучение и повышение квалификации помогают пенсионерам оставаться конкурентоспособными.

Экономическое влияние

Увеличение пенсионного возраста предоставило старшему поколению шанс не только улучшить свое финансовое состояние за счет трудовой деятельности, но и сыграло важную роль в устойчивом экономическом развитии России. Стимулирование трудовой активности пожилых граждан способствовало как повышению их благосостояния, так и укреплению экономической основы страны.

Пенсионная реформа подтвердила свою действенность в увеличении занятости среди людей пожилого возраста и общем росте мест работы. Продолжающиеся образовательные инициативы и вовлечение пенсионеров в профессиональную деятельность положительно сказываются на экономической стабильности и социальной гармонии в России.

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