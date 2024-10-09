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Татьяна Голикова: «Они все останутся без пенсии, предупреждаю». Теперь миллионы пенсионеров будут вынуждены выйти работать

Татьяна Голикова, вице-премьер России, поделила...

63.ru

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Татьяна Голикова, вице-премьер России, поделилась важными новостями о динамике трудоустройства среди пенсионеров в свете последних реформ.

По данным, представленным агентством «Интерфакс», значительная доля граждан, оформивших пенсии, продолжают активно участвовать в трудовой деятельности.

Продолжение карьеры после пенсии: статистика и тенденции

По словам Голиковой, примерно 60-63% россиян, оформивших пенсию, не покидают рынок труда, а продолжают работать. Эта тенденция связана с повышением пенсионного возраста и привела к увеличению числа трудоустроенных на 2,7 миллиона человек, что значительно влияет на экономику страны.

Энергия и опыт: самозанятые пенсионеры превосходят молодежь

Исследования показывают, что самозанятые лица старше 55 лет демонстрируют большую трудовую активность по сравнению с молодежью. В среднем, они выполняют на одно задание в месяц больше, чем их молодые коллеги в возрасте от 18 до 25 лет. Это подчеркивает важность и эффективность старшего поколения в рабочем процессе.

Растущий спрос на опыт старшего поколения

За последний год спрос на пенсионеров на рынке труда вырос на 14%. Особенно заметен рост в IT-секторе, где количество вакансий для пенсионеров увеличилось в 2,8 раза. Это свидетельствует о ценности опыта старшего поколения и их адаптации к современным рабочим требованиям.

Повышенная трудовая активность пенсионеров не только поддерживает их финансовое состояние, но и способствует укреплению экономики. Возвращение на работу после пенсии становится новым нормальным явлением, подчеркивающим изменения в демографической политике и рабочей культуре России. Эти изменения помогают создать более инклюзивную и продуктивную рабочую среду, где опыт и мудрость ценятся наравне с молодостью и инновациями.

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