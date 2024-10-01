Татьяна Голикова: «Они все останутся без пенсии, предупреждаю». Теперь миллионы пенсионеров будут вынуждены выйти на работу

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что более 60% граждан пенсионного возраста после оформления пенсии продолжают работать.

Это заявление подчеркивает значимость пенсионеров для рынка труда страны и их активное участие в экономике. По данным, приведённым Голиковой, повышение пенсионного возраста способствует тому, что количество занятых граждан увеличивается на 2,7 миллиона человек.

Возвращение пенсионеров на рынок труда

По словам Голиковой, от 60% до 63% граждан, которые оформили пенсию, решают продолжить работать. Эта тенденция обусловлена не только финансовыми причинами, но и стремлением людей пенсионного возраста оставаться активными и востребованными на рынке труда. Пенсионеры всё чаще находят применение своим знаниям и опыту в самых разных сферах экономики, от административных должностей до образовательных и социальных учреждений.

Пенсионеры и самозанятость

Интересно, что в категории самозанятых пенсионеры показывают себя не менее активно, чем молодёжь. Согласно последним данным, россияне в возрасте 55+ берут в среднем 7 заказов в месяц, в то время как молодёжь от 18 до 25 лет выполняет не более 6 заданий. Это показывает, что пожилые люди не только продолжают работать, но и активно осваивают новые формы занятости, включая фриланс и самозанятость.

Увеличение предложений

Российские работодатели также становятся более открытыми для привлечения пожилых россиян на рабочие места. За последний год количество свободных рабочих мест для граждан пожилого возраста увеличилось на 14%. Особенно значительный рост числа предложений для пенсионеров был отмечен в сфере информационных технологий (IT), где количество вакансий для россиян старшего возраста увеличилось почти в 3 раза.

Тенденция к возвращению пенсионеров на рынок труда после оформления пенсионных выплат становится важным фактором для экономики России. Повышение пенсионного возраста, активное участие пожилых людей в экономике и рост предложений со стороны работодателей — всё это свидетельствует о том, что пенсионеры продолжают оставаться важной частью трудового рынка страны.