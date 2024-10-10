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Татьяна Голикова: «Они все останутся без пенсии, предупреждаю». Теперь миллионы пенсионеров будут вынуждены пойти работать

Заместитель правительства Российской Федерации ...

dzen.ru

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Заместитель правительства Российской Федерации Татьяна Голикова представила свежие данные о результатах реформы пенсионного возраста, которая вступила в силу в России в 2019 году.

Одним из ключевых достижений стало создание около 3 млн новых рабочих мест, а также значительное вовлечение пожилых граждан в рабочие процессы. По оценкам, 60% пенсионеров продолжают трудиться, играя важную роль в экономике страны.

Позитивные результаты реформы пенсионного возраста

Пенсионная реформа, предусматривающая поэтапное повышение возраста выхода на пенсию, оказала заметное влияние на занятость населения. В частности, среди граждан возрастной группы 40–54 года уровень трудовой активности достиг рекордных 93% к концу 2023 года. Это говорит о том, что реформа не только стимулировала работу среди пожилых граждан, но и способствовала повышению общего уровня занятости.

Важным аспектом реформы стало увеличение числа пенсионеров, которые продолжают свою профессиональную деятельность. Для многих это не только способ улучшить своё финансовое положение, но и возможность оставаться социально активными, передавать свой опыт молодому поколению и ощущать свою значимость в коллективе. Пожилые россияне часто выбирают совмещение пенсии с трудовой занятостью, что позволяет им лучше адаптироваться к изменяющимся социальным и экономическим условиям.

Вице-премьер также подчеркнула важность развития обучающих программ, которые помогут пожилым работникам адаптироваться к новым реалиям рынка труда. Повышение квалификации и освоение новых навыков особенно актуальны в таких динамичных сферах, как информационные технологии. Обучение позволяет пенсионерам сохранять свою конкурентоспособность и оставаться востребованными специалистами.

Реформа пенсионной системы оказала положительное влияние на экономику России, активизировав трудовые ресурсы пожилых граждан. Повышение пенсионного возраста предоставило людям старшего поколения возможность улучшить своё финансовое положение, продолжая трудиться, а также внесло вклад в устойчивое развитие общества. Вовлечение пенсионеров в рабочие процессы помогает не только улучшить их материальное благосостояние, но и укрепляет экономику страны в целом.

Пенсионная реформа 2019 года продемонстрировала успешное влияние на занятость среди пожилых граждан, а также на общий рост рабочих мест в России. Продолжающаяся поддержка пенсионеров через образовательные программы и их вовлечение в трудовую деятельность оказывают положительное воздействие на экономику и социальную стабильность.

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