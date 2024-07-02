Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Тарифы на ЖКХ повысятся на 60-70%: когда это произойдет

В регионах России начались обсуждения потенциального повышения тарифов на теплоснабжение, которое может достигнуть отметки в 60-70%.

mosgrad.monster

Подписаться в Telegram

В Татарстане начались обсуждения потенциального повышения тарифов на теплоснабжение, которое может достигнуть отметки в 60-70%.

Это значительное изменение было поднято в ходе прямого эфира Сергеем Павловым, заместителем руководителя республиканского комитета по тарифам. Впрочем, точные даты внедрения этих изменений еще не установлены, сообщает Inkazan.

Изменения в подходах к регулированию

С 2019 года в ряде городов Татарстана начал использоваться так называемый метод «альтернативной котельной». Этот подход означает отход от строгого государственного регулирования цен на тепло в сторону установления максимально возможной стоимости услуг, что не допускает превышения установленного предела.

Цели новации

Как отметил Сергей Павлов, главная цель введения нововведений заключается в стимулировании инвестиций для обновления устаревших систем отопления. Предполагается, что новый механизм позволит более гибко реагировать на изменения на рынке и способствовать экономическому развитию отрасли. «Ожидается, что это приведет к повышению качества предоставляемых услуг и модернизации инфраструктуры,» — добавил Павлов.

Планы и перспективы

Переход к новой модели регулирования будет реализован поэтапно, чтобы обеспечить адекватную адаптацию как для компаний-поставщиков, так и для конечных потребителей. Точное прогнозирование экономической ситуации на ближайшие 5 лет является сложной задачей, что делает планирование бюджета ключевым аспектом управления.

Будущее тарифов на коммунальные услуги

Согласно новой стратегии, ожидается, что с июля текущего года максимальное увеличение тарифов на КУ в крупных городах региона, включая Казань и Набережные Челны, составит 15,7%, а в менее крупных — 10,8%.

Эти меры подчеркивают важность новаторских подходов в управлении жилищно-коммунальным сектором, ставя перед обществом и бизнесом задачи адаптации к изменяющимся условиям.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В смертельном ДТП в Казани может быть виноват 33-летний мужчина

Новости России

час назад

ВТБ: в июне продажи ипотеки в России выросли почти в 1,5 раза

скольки процентную перекись применяют от грибка стен

Новости Казани

день назад

В Казани Porsche протаранил «Гранту», 39-летний мужчина погиб

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы

укладка ламината в разбежку в Москве

Новости Казани

5 часов назад

Малыш, который родился в Казани от африканца, останется с отцом

Новости Казани

день назад

Жуткое ДТП у "Корстона" похоже на еще одну страшную аварию

Новости Татарстана

день назад

Появились фотографии аварии в Татарстане, где пострадал 6-летний ребенок

Новости Татарстана

12 часов назад

В Нижнекамске на 77-летнюю женщину напала черная ядовитая змея

Новости Татарстана

день назад

В Казани Porsche столкнулся с каршерингом, машина серьезно пострадала
Новости Татарстана
13 часов назад

В Татарстане 4 июля ожидается +36 градусов

В Татарстане 4 июля ожидается +36 градусов

Новости Татарстана

час назад

Экс-капитан ХК "Радулов" угнал велосипед в Нижнекамске

Интересное в Казани

10 часов назад

«Ак Барс Дом» наращивает перспективы сотрудничества

Новости Казани

6 часов назад

В Казани на улице Латышских Стрелков потушили пожар в 9-этажке

Новости Казани

8 часов назад

Суд отправил в СИЗО водителя за смертельное ДТП в Казани
Бывший главред «Реального времени» Сергей Кощеев 2 июля отправился на СВО
Новости Татарстана
2 часа назад

Бывший главред «Реального времени» Сергей Кощеев 2 июля отправился на СВО

Новости Казани

8 часов назад

Нехватку водителей в автобусах Казани предложили закрыть дамами

Новости Казани

9 часов назад

В Казани на Камая пенсионер едва не зарезал парня около подъезда

Новости Казани

10 часов назад

Врачи в Казани спасли руку мужчины после падения с крыши
«Не бойся, будет не больно»: почему стоматологи рекомендуют избегать этой фразы при подготовке ребенка к лечению зубов
Интересное в Казани
4 дня назад

«Не бойся, будет не больно»: почему стоматологи рекомендуют избегать этой фразы при подготовке ребенка к лечению зубов
Пациента стоматологии «Арт-стом» в Челнах заразили инфекционным заболеванием
Новости Татарстана
5 часов назад

Пациента стоматологии «Арт-стом» в Челнах заразили инфекционным заболеванием