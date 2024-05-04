Таможня сделала важное заявление для всех россиян, кто ждет крупные посылки из Китая

Федеральная таможенная служба объяснила, что задержки таможенного оформления международных посылок "Почты России" начались с 30 апреля из-за отсутствия необходимых средств на счетах компании для оплаты таможенных пошлин и сборов.

В сообщении в Telegram-канале ФТС отмечается, что задержки касаются только платных международных отправлений, в то время как посылки, не требующие уплаты таможенных платежей, проходят без задержек. Как только деньги поступят на счет "Почты России", оформление посылок будет проведено немедленно.

Обмен информацией между "Почтой России" и ФТС продолжает осуществляться в штатном режиме, при этом в почтовой компании утверждают, что все системы работают стабильно.