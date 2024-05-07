Таможня сделала важное заявление для всех россиян, которые ждут крупные посылки из Китая

Федеральная таможенная служба (ФТС) сообщила, что причина задержек в таможенном оформлении международных посылок «Почты России», начиная с 30 апреля, связана с нехваткой средств на счетах «Почты» для уплаты пошлин и сборов.

Согласно сообщению в telegram-канале ФТС, факты задержек в оформлении посылок, доставляемых АО «Почта России», начали фиксироваться с 30 апреля. Задержки вызваны недостатком денежных средств на лицевом счете АО «Почта России» для уплаты таможенных платежей за ввозимые посылки. В данной ситуации АО «Почта России» является уполномоченным почтовым оператором и несет ответственность за уплату таможенных платежей.

Таможенные службы отметили, что проблемы возникли исключительно с платными международными отправлениями. Посылки, на которые не требуется уплата таможенных платежей, автоматически выпускаются за считанные минуты. Как только денежные средства поступят на лицевой счет «Почты России», посылки будут немедленно оформлены.

В свою очередь, в «Почте России» подтвердили, что все системы организации работают стабильно, и обмен информацией с ФТС идет по обычному графику.